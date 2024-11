video suggerito

Ultimi comizi in USA prima delle elezioni, Harris: "Ogni voto conta", Trump: "Vittoria attesa da 4 anni" Gli ultimi comizi dei due candidati alle elezioni presidenziali USA 2024 prima del voto di oggi 5 novembre. Donald Trump ha già ventilato una vittoria sicura ma Kamala Harris ha mobilitato i suoi elettori dopo gli ultimi sondaggi: "Lo slancio è dalla nostra parte, ogni voto conta".

A cura di Antonio Palma

"La corsa non è ancora finita. Ogni voto conta” con queste parole Kamala Harris ha mobilitato i suoi elettori nell’ultimo comizio in Pennsylvania prima delle elezioni presidenziali USA 2024. Dall’altro lato Donald Trump invece ha già ventilato una vittoria per lui già sicura per la quale "aspettiamo da quattro anni", ed è tornato a promettere "una nuova età dell'oro" nel suo ultimo affollatissimo comizio. Oggi infatti si decide la sfida dei due per la Corsa alla Casa Bianca. Gli orari dell’election day sono diversi in base allo Stato sia per l’ora locale che per i diversi fusi orari negli Stati Uniti: i seggi chiudono a mezzanotte ora italiana.

Kamala Harris: "Lo slancio è dalla nostra parte, ogni voto conta"

"Questa potrebbe essere una delle elezioni più serrate della storia: ogni voto conta" ha detto la vicepresidente statunitense durante la sua ultima grande manifestazione elettorale in Pennsylvania a poche ore dall'apertura dei seggi negli Stati Uniti. “Ci siamo. È il giorno delle elezioni e lo slancio è dalla nostra parte” ha affermato Harris durante un breve comizio a Pittsburgh riferendosi agli ultimi sondaggi che la danno in leggero recupero su Trump. “La nostra campagna ha attinto alle ambizioni, alle aspirazioni e ai sogni del popolo americano e sappiamo che è tempo per una nuova generazione di leadership in America", ha affermato Harris che suoisuoi profili social invece ha scritto: "Come ci ha ricordato il grande deputato John Lewis, la democrazia non è uno Stato, è un atto. Ora è il momento di agire. E insieme vinceremo".

Trump: "Siamo la più grande coalizione nella storia politica Usa"

Donald Trump invece non ha abbandonato la retorica violenta neppure nell'ultimo giorno della campagna e davanti suoi elettori ha accusato l’avversaria politica alle elezioni presidenziali USA 2024 di voler invadere il Medi Oriente. "Stiamo costruendo la più grande e ampia coalizione nella storia politica americana. Ciò include numeri record di elettori arabi e musulmani nel Michigan che vogliono la pace", scrive Trump su X in un ultimo tentativo di ottenere sostegno dagli elettori arabi e musulmani. "Sanno che Kamala e il suo gabinetto guerrafondaio invaderanno il Medio Oriente, faranno uccidere milioni di musulmani e inizieranno la Terza guerra mondiale", ha aggiunto il Tycoon, promettendo di portare pace in Medio Oriente. In un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente Usa invece ha suggerito che Kamala Harris dovrebbe salire sul ring con il pugile Mike Tyson. "Mettete Mike sul ring con Kamala. Sarà interessante", ha detto Trump.

Chi vince tra Trump e Harris, gli ultimi sondaggi sulle elezioni USA

Negli ultimi sondaggi pre voto Kamala Harris ha quattro punti di vantaggio su Donald Trump nel voto popolare anche se tutto dipenderà dagli stati chiave. È quanto emerge da un sondaggio di Pbs News, Npr e Marist, secondo il quale la vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 47% di Trump. Il testa a testa rischia però di trascinarsi ben oltre la data del volto delle elezioni USA 2024 tra riconteggi di schede e contestazioni. Nello stato in bilico della Pennsylvania, ad esempio, i voti di oltre 4.000 persone residenti all'estero sono stati già contestati in 14 contee e sono oggetto di esami dei tribunali locali.