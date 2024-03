Elezioni Russia 2024, oggi la chiusura dei seggi: quando arrivano gli exit poll e i primi risultati Oggi si concludono le elezioni presidenziali in Russia 2024 con la chiusura dei seggi elettorali in tutto il Paese alle 21 ora di Mosca. Nessuna possibilità per i tre sfidanti di Putin: Leonid Slutsky, Vladislav Davankov e Nikolai Kharitonov. I primi exit poll stasera a urne chiuse, poi ci vorranno alcuni giorni per i risultati definitivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si conclude oggi il voto per le elezioni presidenziali in Russia 2024 con la chiusura dei seggi elettorali in tutto il Paese alle 21 ora di Mosca. Scontata la conferma al Cremlino per altri sei anni del Presidente Vladimir Putin che si appresta al suo terzo mandato consecutivo. I tre sfidanti Leonid Slutsky, Vladislav Davankov e Nikolai Kharitonov infatti sono organici al potere di Putin e non hanno mai ostacolato le sue politiche, al pari dei partiti di provenienza che non rappresentano alcuna opposizione reale nella Duma, il parlamento russo. Per sapere i risultati definitivi delle elezioni in Russia 2024 probabilmente bisognerà attendere dei giorni ma gli exit poll dovrebbero essere disponibili poco dopo la chiusura delle urne.

Quando arrivano gli exit poll alle elezioni in Russia 2024

In attesa dei risultati definitivi delle elezioni in Russia 2024, i primi exit poll della tornata elettorale saranno resi noti dopo la chiusura dell'ultimo seggio elettorale e cioè alle 21:01 di oggi domenica 17 marzo, ora di Mosca, le 19 in Italia. Il Centro russo di ricerca sull'opinione pubblica (VCIOM) ha spiegato infatti che pubblicherà i risultati dell'indagine a urne chiuse. Gli exit poll si baseranno sulle risposte degli elettori in 1.400 seggi elettorali in 69 regioni della Russia ma non nelle nuove regioni annesse per motivi di sicurezza.

Come funziona lo spoglio per i risultati e quando arrivano i dati definitivi

Alle lezioni presidenziali in Russia, secondo la Commissione elettorale centrale, sono stati chiamati alle urne bene 112,3 milioni gli aventi diritto, compresi i residenti in Crimea e nelle regioni dell'Ucraina annesse di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson oltre a quelli che vivono all'estero. Per la prima volta, inoltre, si è votato in più giorni, dal 15 al 17 marzo, e per la prima volta è stato consentito agli elettori di votare online, meccanismo scelto da oltre due milioni di russi. Anche per questo ci vorrà molto tempo per i risultati definitivi. Inoltre la Russia è un paese enorme con 11 fusi orari e grandi distese di aree scarsamente popolate e remote dove le schede sarano prelevate in elicottero.

Chi vince le elezioni in Russia 2024, i sondaggi e come funziona la legge elettorale

Sul vincitore delle elezioni presidenziali in Russia 2024 non ci sono dubbi. Vladimir Putin si appresta al nuovo mandato con una differenza schiacciante sui tre rivali che non hanno alcuna possibilità. Del resto sostengono ampiamente il Cremlino e le sue politiche, inclusa l’invasione dell’Ucraina, e le elezioni precedenti hanno dimostrato che tali candidati sono di facciata e non ottengono voti sufficienti per lanciare una vera sfida. Per dare credibilità al voto, il Cremlino dunque punta tutto sull'affluenza alle urne che alle presidenziali del 2018 fu del 67,5% e alle parlamentari del 2021 del 51,7%. Secondo la legge russa, il presidente è eletto con voto popolare diretto e vince chi ottiene oltre il 50% dei voti. Se nessun candidato riceve più del 50% dei voti, tre settimane dopo si svolge un secondo turno tra i due candidati più votati.