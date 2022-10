È morta a 93 anni Hannah Goslar, era la miglior amica di Anna Frank Quando Anna Frank si rivolgeva a lei, nel suo diario, la chiamava ‘Hanneli’. Hannah Goslar aveva conosciuto la scrittrice simbolo della Shoah ad Amsterdam; si erano poi ritrovate nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

A cura di Biagio Chiariello

Hannah Goslar, una delle migliori amiche di Anna Frank, è morta all’età di 93 anni. Come la giovane diventata simbolo della Shoah, fu detenuta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen durante la Seconda guerra mondiale e sopravvisse all'Olocausto. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla Anne Frank Foundation di Amsterdam.

Nata a Berlino il 12 novembre 1928 da genitori ebrei tedeschi, Hannah Goslar era fuggita dalla Germania insieme alla sua famiglia nel 1933 subito dopo l'arrivo al potere di Adolf Hitler, stabilendosi ad Amsterdam, dove le due bambine si incontrano a scuola: il padre Hans Goslar era stato vice ministro degli Affari esteri della Repubblica di Weimar.

Tutta la famiglia Goslar fu arrestata dalla Gestapo nel 1943 e deportata a Bergen-Belsen l’anno successivo. Lì, nei campi di concentramento, si incontrarono di nuovo nel febbraio 1945, poco prima della morte di Anna Frank.

Hannah ha sempre condiviso i ricordi della loro amicizia e dell’Olocausto. Quando Anna Frank si rivolgeva a lei, nel suo diario, la chiamava ‘Hanneli’.

Hannah Goslar e la sorella Gabi furono gli unici membri della famiglia a sopravvivere. Goslar in seguito emigrò a Gerusalemme, dove sposò Walter Pick. La coppia ha avuto tre figli, 11 nipoti e più di 31 pronipoti: “Questa è la mia risposta a Hitler”, diceva Goslar.

Hanneli è apparsa in numerosi documentari e film sulla vita di Anna Frank e la sua storia è stata raccontata dalla scrittrice Alison Leslie Gold nel libro Hannah Goslar Remembers: A Childhood Friend of Anne Frank (1999), tradotto in italiano da Rizzoli con il titolo Mi ricordo Anna Frank.