Due uomini lo portano via dal Congresso del Pcc: cos’è successo all’ex presidente cinese Hu Jintao Scortato fuori dal Congresso del Partito Comunista Cinese da due uomini della sicurezza: questo è quanto accaduto all’ex presidente cinese Hu Jintao. L’ex leader sedeva accanto a Xi Jinping.

A cura di Gabriella Mazzeo

Scortato fuori dalla sala da due uomini durante la cerimonia di chiusura del ventesimo Congresso del Partito Comunista cinese e portato via senza alcuna spiegazione. Questo è quanto successo a Hu Jintao, ex leader cinese ormai 79enne che sedeva proprio accanto al presidente Xi Jinping durante la convention.

L'accaduto è da inquadrare in una serie di stravolgimenti storici per il Partito Comunista cinese. Quattro dei sette membri del Comitato permanente del Politburo uscente, infatti, sono stati esclusi dal nuovo Comitato centrale: si tratta del suo ex presidente Li Zhanshu, il suo vicepresidente Han Zheng e Wang Yang. Il Partito comunista cinese, inoltre, ha modificato la sua Costituzione, rendendo Xi il suo "nucleo".

L'ultimo congresso del Partito Comunista confermerà Xi Jinping per un terzo mandato, rendendolo di fatto il leader più influente in Cina dai tempi di Mao Zedong. Hu Jintao aveva ricoperto la carica di presidente tra il 2003 e il 2013. Dopo aver lasciato la presidenza, aveva sempre appoggiato l'operato di Xi Jinping come leader del Paese e del Pcc.

Non è chiaro cosa sia accaduto all'ex presidente cinese, scortato da due uomini della sicurezza fuori dalla sala nella quale si stava tenendo la cerimonia conclusiva del Congresso.

Durante la convention, Xi Jinping, che rappresenta attualmente il volto e il centro della politica del Partito Comunista, ha sottolineato che lo schiacciamento del movimento pro-democrazia di Hong Kong come "la fine del caos". Il presidente cinese ha inoltre affermato che il governo non teme di usare la forza per conquistare Taiwan.

"Non abbiamo paura di usare la forza per ricongiungere Taiwan alla madrepatria – aveva ribadito durante il discorso di apertura del Congresso -. La riunificazione del Paese ci sarà sicuramente e avverrà con ogni mezzo".