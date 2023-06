Due fratellini travolti e uccisi per strada: erano scesi dall’auto per recuperare una valigia Il tragico incidente è avvenuto domenica 18 giugno lungo la State Route 78, in California: due bambini erano scesi dall’auto per recuperare un bagaglio caduto in mezzo alla strada quando sono stati colpiti da una macchina che viaggiava ad alta velocità, morendo sul colpo.

A cura di Teresa Fallavollita

Un bagaglio che si stacca dal tetto della macchina in corsa e cade in mezzo alla strada trafficata. Due bambini scendono dall’auto per recuperarlo e rimetterlo al suo posto.

Un veicolo che, non accorgendosi delle persone a piedi nel bel mezzo della corsia, le colpisce ad alta velocità, uccidendole.

Il tragico incidente è avvenuto ieri, domenica 18 giugno, lungo la State Route 78 (SR 78), la strada statale che attraversa lo stato della California da est a ovest, collegando Oceanside a Blythe.

Leggi anche Investito e ucciso mentre attraversa la strada: 19enne muore dopo cena per la Maturità

Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza dell’uscita Mar Vista Drive, non lontano dalla città di Vista (nella contea di San Diego, sud della California), l’auto sulla quale viaggiavano una madre e i suoi due bambini ha perso almeno uno dei bagagli che erano posizionati sul tetto del veicolo.

La valigia sarebbe rotolata nel mezzo della strada: accortasi dell’accaduto, la madre dei bambini che era alla guida dell’auto avrebbe accostato sulla destra della carreggiata, per recuperare il carico perduto.

I bambini – dei quali non è stata dichiarata l’età, ma che secondo i media locali sarebbero entrambi al di sotto dei 12 anni – sono a quel punto scesi per togliere la valigia dalla strada, ma proprio in quel momento sono stati colpiti da un’auto che viaggiava ad alta velocità.

Inutili i soccorsi, i due fratelli sono entrambi morti sul colpo.

Alcuni video girati da automobilisti che hanno assistito agli istanti subito dopo l’incidente mostrano un vigile del fuoco praticare il massaggio cardiaco a uno dei ragazzi, ma per i due non c’era purtroppo più niente da fare.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18.10 del pomeriggio di ieri, domenica 18 giugno.

Brett Davidson, Vice Comandante dei vigili del fuoco di Vista, ha riferito ai media locali che l’autista della macchina coinvolta nell’incidente, visibilmente in stato di shock, non è stato arrestato.

Invece, sarebbe in stato di fermo la madre dei due ragazzi, per presunta guida sotto l’effetto di sostanze.

Il drammatico incidente e le successive operazioni di soccorso hanno completamente bloccato la viabilità, con il traffico che ha ricominciato a scorrere solo intorno alle 9.30 di sera.