video suggerito

Due fratellini di 2 e 9 anni morti assiderati nel furgone di famiglia: bloccato di notte senza benzina I due piccoli sono morti per assideramento dopo che il minivan di famiglia è rimasto senza benzina in strada a Detroit di notte mentre le temperature erano scese a -11 gradi. Inutili per i due bambini la successiva corsa in ospedale quando un’amica della madre è giunta in soccorso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di 2 anni e un bambino di 9 anni sono morti per il freddo all’interno del furgone di famiglia bloccato in strada di notte perché era finita la benzina. La terribile storia arriva da Detroit, nello staro del Michigan, in Usa, dove i fratellini sono stati soccorsi dopo la richiesta di aiuto della madre ma sono morti poco dopo in ospedale.

Il dramma lunedì in un parcheggio del quartiere commerciale della città statunitense dove la donna aveva parcheggiano il minivan rimanendo a secco mentre le temperature della notte fuori diventavano estremamente rigide. L’allarme intorno all'una di notte quando la donna si è fermata e poco dopo è rimasta senza benzina per tenere acceso il riscaldamento.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna praticamente da un mese viveva in macchina con i cinque figli tra cui i due bimbi. Quando si è accorta che il piccolo di 9 anni stava soffrendo il freddo, la donna ha chiamato un'amica perché portasse il bambino in ospedale. Mentre il minore era già al Children's Hospital of Michigan, la donna si è accorta che anche la sorellina di due anni non respirava più. L’amica è tornata a prendere anche lei per portarla in ospedale.

Nonostante gli sforzi dei medici, però, entrambi i bambini sono stati dichiarati morti in ospedale. "I primi elementi raccolti indicano che sono morti per assideramento", ha rivelato il capitano della polizia di Detroit, aggiungendo che i piccoli indossavano solo magliette e pantaloni e che nel veicolo c’erano solo un paio di coperte.

La madre e gli altri suoi figli di 4, 8 e 13 anni sono sopravvissuti alla notte, quando le temperature sono scese a -11 gradi e il vento gelido ha portato la temperatura percepita a -14 gradi. La polizia ritiene che la famiglia abbia vissuto nel furgone per almeno un mese e per questo indaga sulla mamma.