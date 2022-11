Due aerei si scontrano durante l’esibizione all’Air Show di Dallas e si schiantano al suolo Due aerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale si sono scontrati durante una esibizione all’Air Show di Dallas, in Texas (Usa), precipitando al suolo e provocando una nube di fumo nero: indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Paura questo pomeriggio durante l'Air Show di Dallas, in Texas: due aerei, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, si sono scontrati in volo e si sono schiantati al suolo davanti a centinaia di persone che stavano assistendo all'esibizione. Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration.

Si tratta di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo dei due velivoli.

Diversi video pubblicati su Twitter hanno mostrato i due aerei scontrarsi in aria prima di precipitare verso il suolo con pennacchi di fumo nero. La FAA e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini.

Il governatore del Texas Greg Abbott ha definito l'incidente una "tragedia" mentre aggiornava su Twitter che le agenzie statali stavano assistendo i funzionari locali sul luogo della collisione. Anche il sindaco di Dallas Eric Johnson ha usato le stesse parole per descrivere quanto avvenuto questo pomeriggio. "I video sono strazianti", ha scritto sui social. "Per favore, dite una preghiera per le anime che sono andate in cielo per intrattenere ed educare le nostre famiglie oggi", ha aggiunto.

Il B-17, un immenso bombardiere quadrimotore, è stata una pietra miliare della potenza aerea statunitense durante la Seconda guerra mondiale. Il Kingcobra, un aereo da caccia statunitense, è stato invece utilizzato principalmente dalle forze sovietiche durante la guerra. La maggior parte dei B-17 furono demoliti alla fine del conflitto e solo una manciata ne rimangono oggi, in gran parte presenti in musei e spettacoli aerei, secondo Boeing.

L'airshow, programmato in concomitanza con il Veteran's Day, è organizzato dalla Commemorative Air Force, un'associazione focalizzata sull'aviazione militare americana.