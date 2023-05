Droni su Mosca, ministro degli Esteri britannico: “Kiev ha diritto di difendersi oltre i suoi confini” Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha affermato che Kiev “ha il diritto di difendersi fuori dai suoi confini territoriali” durante un’intervista con Sky New Uk in Estonia. “Mina le capacità di attacco di Mosca”

A cura di Gabriella Mazzeo

James Cleverly

Secondo il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, l'Ucraina ha il "legittimo diritto di difendersi dalla Russia anche oltre i suoi confini". Durante un'intervista con Sky News Uk in Estonia, Clevery ha affermato che Kiev ha il diritto "di difendersi" oltre i propri confini colpendo obiettivi militari. "Gli alleati occidentali – ha asserito – devono riconoscere all'Ucraina il diritto legittimo di difendersi nei suoi confini territoriali, ma anche quello di proiettare la propria forza fuori da questi ultimi, colpendo obiettivi militari per minare la capacità della Russia di attaccare". Il ministro non ha voluto esprimersi invece sulle dinamiche dell'attacco con droni delle scorse ore su Mosca.

Di diverso avviso gli Stati Uniti, che hanno dichiarato di non sostenere gli attacchi all'interno della Russia. "Non sosteniamo gli attacchi a Mosca, ci siamo concentrati sul fornire a Kiev le attrezzature e l'addestramento per riconquistare il proprio territorio sovrano" ha sottolineato un portavoce del Dipartimento di Stato durante la visita del Segretario di Stato Antony Blinken in Svezia. Il funzionario ha però aggiunto che Mosca deve però sapere di avere la responsabilità della guerra con l'Ucraina.

I droni su Mosca

Il primo a parlare degli attacchi su Mosca è stato Sergei Sobyanin, sindaco della capitale russa. Sono due i palazzi residenziali colpiti: uno sulla Via Profsoyuznaya, nella zona sud-ovest di Mosca, e l’altoa, di 24 piani, sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova Mosca. Il governatore della regione, Andrei Vorobyov, ha affermato che altri droni sarebbero stati neutralizzati. Secondo il sindaco, "solo due persone" sarebbero rimaste ferite.

I droni lanciati contro la città russa sarebbero stati 8, di cui 5 abbattuti con l'ausilio del sistema missilistico di difesa terra-aria Pantsir-S e 3 deviati rispetto alla loro traiettoria iniziale. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che il sistema di difesa antiaereo russo ha funzionato "in modo soddisfacente". Il Ministero della Difesa ha accusato "il regime di Kiev" di aver "lanciato un attacco terroristico con i droni contro obiettivi nella città di Mosca".

Droni anche su Kiev

Sotto attacco anche la capitale ucraina. Nella serata di lunedì i droni avrebbero colpito alcuni palazzi residenziali di Kiev. L’attacco è il terzo a coinvolgere la città in 24 ore, sottolinea l'amministrazione ucraina. "Il nemico cambia costantemente le armi – ha asserito il comando militare di Kiev – dopo il drone combinato missilistico e poi balistico, l'aggressore ha utilizzato esclusivamente UAV". Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato 31 droni, di cui 29 abbattuti.