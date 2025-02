video suggerito

Drone ucraino colpisce auto russa a Belgorod: uccise due ragazze di 14 e 18 anni Con le due ragazze morto anche un uomo. La tragedia nel villaggio di Logachevka, nel distretto di Valuiki della regione di confine di Belgorod.

A cura di Antonio Palma

Due ragazze russe di 14 e 18 anni son state uccise oggi nella regione di Belgorod quando un drone ucraino ha colpito l’auto su cui viaggiavano nel territorio di confine tra i due Paesi in guerra. Lo rendono noto le autorità locali russe. La tragedia nel villaggio di Logachevka, nel distretto di Valuiki della regione di Belgorod.

Secondo quanto ha riferito il governatore locale, Vyacheslav Gladkov, le forze armate ucraine hanno sganciato un ordigno esplosivo da un drone comandato a distanza che ha centrato in pieno l’auto di passaggio. Tre i morti, un uomo che era al volante del mezzo e le due ragazze adolescenti che viaggiavano come passeggere.

“Secondo i dati preliminari, il drone ha sganciato un ordigno esplosivo su un'autovettura. Al momento dell'attacco, nell'auto c'erano un uomo e due ragazze, di 18 e 14 anni. Sono morti sul colpo", ha scritto Gladkov sui suoi canali social senza dare altre spiegazioni sull’identità delle vittime e sul perché la vettura con le tre ragazze si trovasse sul posto.

Il capo della regione ha ricordato inoltre che già dal 27 ottobre 2022 nel villaggio di Logachevka, un’area a ridosso del confine tra Ucraina e Russia, è in vigore lo stato di emergenza e l'ingresso nel villaggio è vietato. “Vorrei rivolgere ancora una volta un appello a tutti i residenti: gli insediamenti chiusi per decisione delle autorità operative non possono essere visitati", ha sottolineato Gladkov, lasciando intendere che i tre fossero residenti della zona che erano tornati nelle loro abitazioni.

Dall’inizio della guerra in Ucraina e dell’invasione russa, la regione di Belgorod è stata più volta presa di mira dalle truppe di Kiev. Nelle scorse ore, oltre ai tre decessi, un uomo è rimasto ferito a causa della caduta di detriti di droni abbattuti che sono precipitati sulla sua casa. Nelle ultime ore sono stati registrati attacchi di droni ucraini in varie località di confine ma, secondo i russi, quasi tutto sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea.