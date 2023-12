Droga nei bidoni pieni di peperoncino ma i cani poliziotti scoprono tutto: cocaina per 10 milioni La scoperta è avvenuta alla frontiera tra Messico e sud della California. Dai bidoni carichi di pasta di peperoncino Jalapeño è spuntato un carico di droga dal valore di oltre 10 milioni di dollari.

A cura di Antonio Palma

Quando i cani poliziotto antidroga hanno fiutato qualcosa mettendo in allerta i loro conduttori, gli agenti hanno subito capito che in quel carico che attraversava la frontiera statunitense vi era qualcosa di sospetto. Dai bidoni carichi di pasta di peperoncino Jalapeño infatti è spuntato un carico di droga dal valore di oltre 10 milioni di dollari.

La scoperta è avvenuta la scorsa settimana alla frontiera tra Messico e sud della California. Secondo quanto riferito dalla US Customs and Border Protection. gli agenti di frontiera dell'impianto di Otay Mesa hanno fermato un autoarticolato carico di bidoni di pasta di jalapeño. A segnalarlo mercoledì mattina, poco dopo le 10:30, un cane addestrato della polizia di frontiera statunitense, un’unità K-9.

L’animale ha subito messo in allerta gli agenti, permettendo ai funzionari di frontiera di scoprire quello hanno descritto come un “ritrovamento scottante”. Dopo aver fatto fermare il tir e averlo portato in una zona apposita per i controlli, infatti, all'interno dei barili di pasta di jalapeño sono stati scoperti ben 349 pacchetti sospetti, tutti pieni di droga.

I successivi test sui pacchetti hanno rivelato che contenevano una tonnellata e mezzo di metanfetamine e 237 chilogrammi di cocaina. Secondo l'agenzia Usa, il valore commerciale stimato della droga è pari a 10,4 milioni di dollari. Gli agenti di frontiera hanno sequestrato la droga e il rimorchio mentre l'autista è stato consegnato all'Homeland Security Investigations per ulteriori accertamenti.

Il camionista è un giovane di 28 anni che, secondo i funzionari, è un titolare di una documenti di attraversamento della frontiera validi. Al vaglio ora la sua posizione. "Le nostre squadre di cani antidroga sono una componente inestimabile delle nostre operazioni, fornendo una capacità di rilevamento mobile affidabile e senza pari", ha affermato Rosa Hernandez, direttrice del posto di frontiera di Otay Mesa.