Dramma in vacanza, la roulotte va a fuoco: muore bimba di 2 anni, mamma e tre fratelli si salvano L’allarme è scattato lunedì sera intorno alle 22.30 ora locale lungo le coste del Lincolnshire quando la famiglia si è accorta che le fiamme avevano avvolto la loro roulotte parcheggiata in un camping attrezzato. Mamma e altri tre bimbi piccoli sono riusciti a mettersi in salvo ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare.

A cura di Antonio Palma

Una tranquilla vacanza in campeggio si è trasformata in una terribile tragedia per una famiglia britannica in villeggiatura lungo le coste del Lincolnshire, in Inghilterra. A causa di un incendio che ha completamente distrutto la loro roulotte parcheggiata in un camping attrezzato, una bambina di appena due anni è morta in maniera atroce tra le fiamme. La tragedia si è consumata al Sealands Caravan Park di Ingoldmells, vicino a Skegness, dove la famiglia era in vacanza già da diversi giorni. L'allarme è scattato lunedì sera intorno alle 22.30 ora locale quando la famiglia si è accorta che le fiamme avevano avvolto il mezzo fermo in piazzola. Mamma e altri tre bimbi piccoli, che in quel momento si trovavano all'interno, fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'incendio distruggesse l'intera roulotte ma purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco accorsi sul posto sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero ad altre roulotte e camper parcheggiati nell'area ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la bimba. Madre e fratelli sono stati trasportati nel più vicino ospedale per le cure del caso ma fortunatamente le loro condizioni non sono state ritenute gravi e sono stati dimessi poche ore dopo. Circa 50 persone sono state evacuate dalle roulotte nell'area intorno all'incendio e portate in alloggi di emergenza allestiti nel vicino Laver Leisure Holiday Park. La polizia ha avviato una indagini sull'accaduto per cercare di stabilire l'esatta dinamica dei fatti ma anche eventuali mancanze e responsabilità. Una squadra investigativa specializzata è arrivata sul posto martedì e rimarrà alcuni giorni per i rilievi del caso.

"Siamo nelle primissime fasi delle nostre indagini e le circostanze che hanno portato all'incendio non sono ancora chiare" hanno spiegato gli inquirenti esortando chiunque abbia informazioni o video dell'incidente a condividerlo con gli investigatori ed evitare di pubblicarlo online per rispetto delle vittime.