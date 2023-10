Dramma in Spagna, edificio va a fuoco a Vigo: madre e tre figli morti tra le fiamme In Spagna, tragedia a Vigo: nella cittadina della Galizia, un incendio doloso ha uccido una madre e i suoi tre figli, ferendo altre otto persone. Ancora da accertare le cause, mentre continuano le indagini dei vigili del fuoco e della polizia scientifica locale. Le fiamme sarebbero scoppiate intorno alle prime ore del mattino.

A cura di Matteo Pelliccia

In una tragica giornata a Vigo, in Spagna, una madre trentenne e tre dei suoi quattro figli minorenni hanno perso la vita in un devastante incendio avvenuto in un edificio residenziale nel centro della città della Galizia. Le fiamme sono scoppiate alle prime ore del mattino, portando alla morte di due ragazze di quattordici e undici anni e di un ragazzo di dodici anni.

L'incidente è avvenuto nella strada Alfonso X el Sabio e secondo i vicini, avrebbe avuto origine nella zona del portone dello stabile per poi successivamente diffondersi all'interno.

Gli unici sopravvissuti, un bambino di nove anni, e il padre sono stati ricoverati all'ospedale di Povisa, uno dei maggiori della città situata nel nord della Spagna.

Nel frattempo, otto persone sono rimaste ferite nell'incendio e sono state trasferite in diversi ospedali.

Al momento, le cause dell'incendio non sono state stabilite con certezza, ma fonti della polizia suggeriscono che si stia indagando su un possibile incendio doloso. L'edificio coinvolto è noto per conflitti tra vicini e presunti casi di spaccio di droga. La polizia scientifica di Vigo sta lavorando per raccogliere prove e determinare la causa dell'incendio.

L'incendio ha generato il panico tra gli occupanti dell'edificio, con alcune persone che sono state costrette a saltare dalle finestre per sfuggire alle fiamme.

María Sáa, una vicina dell'isolato opposto, ha spiegato che l'incendio è scoppiato "intorno alle quattro del mattino" e che i vigili del fuoco "hanno impiegato mezz'ora per arrivare". "Al quarto piano un uomo ha tentato di buttarsi dalla finestra e i vigili del fuoco gli hanno chiesto di non saltare", ha detto la donna al quotidiano spagnolo El Paìs.

Il sindaco di Vigo, Abel Caballero, ha visitato il luogo dell'incidente, e le indagini sono in corso per comprendere appieno la dinamica dell'incendio.

Mentre la comunità locale cerca di fare i conti con questa terribile tragedia, vigili del fuoco e polizia scientifica locale lavorano incessantemente per stabilire la causa precisa dell'incendio.