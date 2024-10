video suggerito

Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: trovata morta nel doppio fondo dell’armadio in Usa La terribile storia arriva da Philadelphia, in Pennsylvania, dove la polizia ha arrestato il marito della 65enne Lola Karabaeva trovata morta nel doppio fondo dell’armadio della camera dopo che un’amica ne aveva denunciato la scomparsa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lola Karabaeva

Lola Karabaeva era stata vista in vita l'ultima volta mentre tornava a casa in Usa dopo un viaggio in Europa nelle prime ore del 12 ottobre scorso. Il giorno dopo, un’amica si era presentata alle forze dell’ordine denunciandone la sua scomparsa perché non rispondeva più al telefono né alla porta di casa sua. Le immediate indagine della polizia, però, in pochi giorni hanno scoperto che in realtà non si era mai allontanata dall’abitazione. La 61enne è stata trovata morta nel doppio fondo dell’armadio della camera.

La terribile storia arriva da Philadelphia, in Pennsylvania, dove la polizia ha arrestato il marito 65enne, Vladimir Lushevskiy, come principale sospettato dell’omicidio della donna. L’uomo è stato fermato mercoledì scorso nel New Jersey, dove è stato rintracciato poche ore dopo la scoperta del corpo senza vita di Karabaeva.

Il cadavere era avvolto in sacchi della spazzatura in plastica e sigillato con nastro adesivo e corde e nascosto dietro un pezzo di legno, una sorta di doppio fondo dell’armadio. Secondo quanto riportato da ABC, il video di sorveglianza della zona mostra il marito della 61enne il giorno dopo la scomparsa che sposta l'auto della moglie, che è stata poi ritrovata nel parcheggio di una chiesa.

Leggi anche Esce di casa con la pistola del padre e scompare: 15enne trovato morto a Senigallia

Un comportamento strano che ha spinto gli investigatori a fare una perquisizione in casa dove è emersa una macchia scura vicino all'armadio. Questo ha portato a indagare ulteriormente fino al ritrovamento del cadavere dopo aver perquisito la casa tre volte.

L’uomo inizialmente è stato accusato di abuso di cadavere, ma ora deve rispondere anche di omicidio e manomissione di prove. La polizia ha affermato che gli investigatori stanno indagando per accertare se Lushevskiy abbia ucciso la moglie durante una lite sulla morte del figlio, avvenuta due decenni fa. I vicini di Karabaeva infatti hanno riferito che il giorno in cui suo marito l'avrebbe uccisa è lo stesso giorno del compleanno del loro defunto figlio.