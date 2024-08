video suggerito

Donald Trump contesta il riconoscimento dei diritti alle persone transgender: "È incredibile" Donald Trump è tornato a prendere di mira i diritti delle persone transgender. Al raduno annuale di Moms for Liberty (associazione estremista anti-lgbt) il candidato repubblicano si è lamentato della crescente inclusione delle persone transgender negli Stati Uniti.

A cura di Giulia Casula

Donald Trump torna a prendere di mira i diritti delle persone transgender. Ieri sera, il candidato presidenziale repubblicano ha partecipato al raduno annuale di Moms for Liberty, un'organizzazione estremista e anti-lgbt che da diverso tempo si batte per eliminare dalle aule scolastiche riferimenti all'identità gender e qualsiasi programma di studio che contenga discussioni su razza e discriminazione.

In particolare, il tycoon si è lamentato del crescente riconoscimento e inclusione delle persone transgender all'interno della società americana. Nel corso dell'intervista, la co-fondatrice dell'associazione ha insistito sull'agenda ‘anti-trans' dell'ex presidente, a partire dall'accesso all'assistenza sanitaria per i ragazzi che devono affrontare il percorso di transizione.

"La questione dei transgender è incredibile", ha detto Trump divertito. "Pensateci. Un bambino va a scuola e torna a casa qualche giorno dopo con un'operazione. La scuola decide cosa accadrà a tuo figlio", ha proseguito. Secondo l'ex presidente Usa i consigli scolastici sarebbero diventati "come dittature" ostili alla volontà dei genitori. "Io sono per i diritti dei genitori in tutto e per tutto. Non capisco nemmeno il concetto di non esserlo", ha aggiunto. "I genitori amano davvero i bambini… Bisogna restituire i diritti ai genitori".

Trump ha suggerito che in questi casi, l'iter di accesso all'assistenza per le persone transgender andrebbe in qualche modo limitato. "Sai che molti di questi bambini 15 anni dopo dicono: ‘Che diavolo è successo? Chi mi ha fatto questo? Dicono: ‘Chi mi ha fatto questo? È incredibile", ha detto ancora.

Nel corso del suo intervento, il candidato repubblicano è tornato sul caso che ha visto coinvolta la pugile Imane Khelif, finita al centro delle polemiche durante i giochi olimpici di Parigi per via dei suoi elevati livelli di testosterone che avevano portato molti a dubitare della sua identità sessuale.

Sulla questione legata alla partecipazione delle atlete transgender alle competizioni sportive femminili, Trump ha sostenuto che queste non andrebbero autorizzate.

In particolare, il leader repubblicano ha raccontato di aver visto il match tra l'azzurra Angela Carini e l'atleta algerina e di esser rimasto sorpreso dalla forza con cui Khelif aveva colpito l'avversaria. Riferendosi alla pugile divenuta campionessa olimpica di boxe femminile, ha usato poi più volte il pronome personale maschile "He", per poi correggersi e utilizzare il femminile "She".

Nonostante, come già chiarito settimane fa, il genere assegnato a Khelif dalla nascita sia quello femminile, anche l'intervistatrice ha ripetuto che si trattasse di "un lui". "Sono un politico, io devo essere politicamente corretto", ha replicato Trump tra le risate. "Sono una mamma devo proteggere i miei bambini", ha risposto allora Justice.