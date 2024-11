video suggerito

Diversi razzi colpiscono base Unifil in Libano, 4 militari italiani feriti: indagini in corso Quattro militari italiani sono rimasti feriti dopo che diversi razzi hanno colpito la base Unifil nel Libano del Sud: non sarebbero in pericolo di vita. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

122 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti oggi dopo che la base nel sud del Libano dove si trovavano è stata colpita con diversi razzi. I quattro, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e il condizionale è d'obbligo. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito l'episodio "intollerabile". A lui ha fatto eco il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il quale quanto successo è "inaccettabile".

Stando alle primissime informazioni disponibili, la base di Shama è stata raggiunta da due razzi lanciati probabilmente da Hezbollah, uno dei quali ha impattato contro l'esterno del bunker, la cui struttura non ha ceduto. Alcuni dei soldati sono stati però investiti da schegge di vetro e pietrisco. Sul posto sono state ritrovate tracce di almeno un razzo da 122 millimetri, che non è in dotazione all'esercito israeliano.

I soldati erano nei bunker perché era scattato il livello di allerta 3 – segnalato durante i momenti di particolare pericolosità per attacchi tra Israele ed Hezbollah in quel momento – che impone anche l'utilizzo di elmetto e giubbotto.

Martedì scorso altri otto razzi avevano centrato la base di Shama, coinvolgendo cinque militari della forza multinazionale ONU.

La tensione resta alta in Medio Oriente. Sempre oggi Israele ha diramato un avviso di evacuazione forzata per la periferia di Beirut e nel Libano meridionale. I residenti di al-Mansouri, Iskenderun, Majdal Zon, Bayut Al-Sayad Farm e Al-Hawsh, nel sud del Libano, devono abbandonare le loro case "senza indugio", come ha riferito il portavoce militare israeliano Avichay Adraee, riporta Al Jazeera. Adraee ha detto ai residenti delle zone interessate di dirigersi verso il nord del fiume Awali, poiché l'esercito israeliano intende colpire i loro villaggi e città.