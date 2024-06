“Decapitato soldato ucraino, l’ordine dei russi è di ucciderli tutti”. La denuncia di Kiev

L’accusa arriva dall’ufficio del procuratore generale di Kiev, Andriy Kostin: “Questa è una terribile barbarie che non trova posto nel XXI secolo”, scrive in un post su Twitter accompagnato da una foto nel quale si vede un veicolo militare in panne sul cui cofano appare una testa mozzata.