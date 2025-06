video suggerito

Dazi, com'è andata la telefonata tra Trump e Xi Jinping e cosa hanno deciso Oggi il presidente americano Donald Trump ha sentito il suo omologo cinese Xi Jinping. Al centro il tema dei dazi dopo gli incontri a Ginevra. Nel corso della telefonata il presidente cinese ha sottolineato la necessità, nell'ambito delle trattative con Washington, di "eliminare ogni tipo di interferenza o persino sabotaggio".

A cura di Giulia Casula

Oggi il presidente americano Donald Trump ha sentito il suo omologo cinese Xi Jinping. Al centro il tema dei dazi dopo gli incontri che si erano tenuti il mese scorso a Ginevra per cercare di appianare le tensioni. La telefonata sembra esser andata in questa direzione, come confermato dal tycoon. "Ho appena concluso un'ottima telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, durante la quale abbiamo discusso alcuni dettagli del nostro accordo commerciale recentemente concluso e concordato", ha scritto su Truth.

La telefonata è durata circa un'ora e mezza e si è conclusa "in modo molto positivo per entrambi i Paesi", ha assicurato Trump. "I nostri team si incontreranno a breve in una location ancora da determinare – ha aggiunto – saremo rappresentati dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick il nostro Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer".

Il colloquio dunque, si è concentrato principalmente sulla guerra commerciale lanciata da Trump che aveva imposto tariffe fino al 145% sui prodotti cinesi, scatenando la risposta della Cina. A Ginevra le trattative avevano portato a 90 giorni di tregua, ma poi i negoziati si erano arenati. La telefonata, secondo quanto riportano i media statali cinesi, sarebbe arrivata su richiesta dello stesso Trump, che ha spiegato di aver affrontato con Xi anche la questione delle terre rare, dopo le restrizioni imposte da Pechino. "Non ci dovrebbe essere più nessun problema rispetto alla complessità dei prodotti delle terre rare", ha scritto il tycoon, suggerendo quindi che si sia raggiunta una sorta di reciproca intesa sulla questione, che rischia di avere delle ricadute significative, in particolare sul settore automobilistico. Sul possibile accordo però non sono emersi altri dettagli.

"Durante la conversazione, il presidente Xi ha cortesemente invitato me e la first lady a visitare la Cina, e io ho ricambiato. Come presidenti di due grandi nazioni, è qualcosa che entrambi non vediamo l'ora di fare", ha raccontato ancora Trump sulla telefonata con Xi. "La conversazione – ha aggiunto – si è concentrata quasi interamente sul commercio. Non si è parlato di Russia/Ucraina o dell'Iran. Informeremo i media in merito alla programmazione e al luogo del prossimo incontro".

Dal canto suo il presidente cinese ha sottolineato che per correggere la rotta dei legami tra Pechino e Washington "è necessario governare bene la nave e stabilire la direzione, eliminando ogni tipo di interferenza o persino sabotaggio, il che è di particolare importanza", ha dichiarato Xi Jinping. I leader economici e commerciali dei due Paesi hanno compiuto "un passo importante per risolvere" le relative questioni "attraverso il dialogo e la consultazione", ha riferito anche il network statale Cctv. Un modello "ampiamente accolto da tutti i settori dei due Paesi e dalla comunità internazionale", hanno aggiunto.