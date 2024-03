Cyber-attacco russo colpisce aereo della Difesa inglese, comunicazioni interrotte per 30 minuti: “Folle” L’aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa britannico Grant Shapps sarebbe stato vittima di un cyber attacco russo che ha messo fuori uso il segnale gps per circa 30 minuti. Lo riportano i quotidiani esteri che citano fonti governative. L’azione è stata definita da Londra: “Follemente irresponsabile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Il ministro della difesa britannico Grant Shapps con il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

La Russia avrebbe sferrato contro l'aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa britannico Grant Shapps un cyber attacco che ha messo fuori uso il segnale gps per circa 30 minuti. A riportare la notizia sono i quotidiani britannici e l'agenzia Reuters, che cita fonti governative.

Il ministro della difesa britannico Grant Shapps

Il velivolo della Royal Air Force su cui stava viaggiando il ministro Shapps si trovava sopra la Polonia, a poca distanza da Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, di cui è uno dei maggiori porti. Secondo quanto riferito dalle fonti, l'aereo è stato costretto a usare metodi alternativi per determinare la sua posizione.

L'azione attribuita al Cremlino è stata definita da Londra: "Follemente irresponsabile". Inoltre, come spiegato da fonti della Difesa al quotidiano Mail Online, gli aerei militari inglesi sono dotati di sistemi in grado di far fronte a questo tipo di attacchi. L'aereo sul quale viaggiava il ministro è infatti dotato di sistemi di backup che la Russia non sarebbe riuscita a penetrare. Cosa che invece non vale per gli aerei civili.

Il ministro stava effettuando una visita nell'Europa orientale per incontrare le truppe britanniche che prendevano parte all'esercitazione Steadfast Defender attualmente in corso. Si tratta della più grande esercitazione Nato dai tempi della Guerra Fredda.

Al momento, secondo quanto riferito sempre dal Mail Online, il governo britannico avrebbe lanciato un’importante operazione per identificare i cyberhacker militari russi che hanno preso di mira l'aereo della Royal Air Force su cui viaggiava il Segretario alla Difesa Shapps.

Il quotidiano riporta anche che centinaia di voli commerciali che utilizzano lo stesso spazio aereo avrebbero segnalato problemi simili negli ultimi mesi. Si ritiene che gli attacchi facciano parte del programma di guerra informatica del Cremlino contro l'Occidente. La Russia sarebbe “anni avanti” in questa area di conflitto altamente sofisticata.