Crisi Russia – Ucraina, la Cina: “Deploriamo la guerra, disponibili a mediare per soluzione diplomatica” Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi a colloquio con il suo omologo Dmytro Kuleba: “La Cina deplora lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili”.

A cura di Davide Falcioni

La Cina "deplora lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili". È quanto emerso da un colloquio tra il ministro degli Esteri Wang Yi e l'omologo ucraino Dmytro Kuleba. La posizione di base di Pechino "è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dei Paesi. La Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati", ha aggiunto, spiegando che Pechino è disponibile a ricoprire il ruolo di mediazione tra Kiev e Mosca. Dal canto suo l'Ucraina "aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco". Il ministro degli Esteri Kuleba ha affermato che "porre fine alla guerra è la massima priorità della parte ucraina" che è "aperta a negoziare una soluzione" con "positività e sincerità".

Cosa chiede la Cina: soluzione diplomatica, tacciano le armi

Fin dall'inizio del conflitto la Cina ha chiesto che si deponessero le armi a favore di una soluzione diplomatica. A differenza dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, tuttavia, Pechino ritiene "legittime" le preoccupazioni in materia di sicurezza della Russia, in particolar modo quelle legate a un'espansione a est della Nato. Più nel dettaglio, secondo l'ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, occorre rispettare la sovranità dell’Ucraina ed evitare che diventi "un avamposto per il confronto tra le grandi potenze" ma anche "affrontare in modo adeguato" le richieste della Russia a fronte di "cinque round successivi di espansione della Nato". Per questa ragione, occorre "adoperarsi per forgiare un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile in modo da raggiungere una pace e una stabilità durature per il continente europeo", ha detto l’ambasciatore, aggiungendo che "non si può guadagnare nulla fomentando una nuova guerra".

Quale ruolo per la Cina nelle trattative tra Russia e Ucraina

Il ministro degli Esteri ucraino ha detto al suo omologo che l’Ucraina "aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco", ma non è ancora chiaro quale ruolo svolgerà Pechino nel concreto anche se ha più volte chiesto di adottare una “soluzione diplomatica”. Per il momento vi è stato un solo atto formale: durante il voto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di condanna dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Cina si è astenuta.