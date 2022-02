Crisi Russia-Ucraina, USA e Regno Unito ai propri cittadini: “Non andate a Kiev”. Johnson: “Guerra possibile” Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha consigliato ai cittadini britannici di non recarsi in Ucraina e di partire ora mentre i mezzi commerciali sono ancora disponibili.

Dopo gli Stati Uniti, anche il governo del Regno Unito sconsiglia qualsiasi viaggio in Ucraina e, inoltre, qualsiasi cittadino britannico in Ucraina "dovrebbe partire ora finché i mezzi commerciali sono ancora disponibili". Proprio ieri era fallito il vertice Russia-Regno Unito: "Tra di noi è in corso una conversazione tra un muto e un sordo, sembra che ci ascoltiamo, ma non ci sentiamo", queste le parole che il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha usato per descrivere il colloquio avuto con la sua omologa britannica Liz Truss a proposito della crisi tra Russia e Ucraina. Lo stesso Lavrov ha detto che il personale “non essenziale” dell’ambasciata russa in Ucraina è stato invitato a lasciare temporaneamente il Paese, atto che in genere prelude agli interventi bellici.

Uk, Johnson ad alleati: "Temo per sicurezza Europa"

E oggi il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha comunicato agli alleati occidentali di "temere per la sicurezza dell'Europa. Lo riferisce Downing Street dopo il vertice telefonico sulla crisi ucraina con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e altri leader mondiali.

"La guerra è possibile – ha evidenziato Johnson -. Nei prossimi giorni si affronterà il momento più pericoloso"

Intanto il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in conferenza stampa ha ribadito che "i cittadini americani in Ucraina devono partire entro le prossime 24-48 ore perché, in caso di invasione russa, le forze armate Usa non potrebbero evacuarli".

Israele richiama il personale diplomatico in Ucraina

Il ministero degli esteri israeliano ha richiamo il proprio personale diplomatico dall'Ucraina. Tramite il portavoce Lior Hayat il dicastero ha anche emesso un avviso di viaggio per avvertire gli israeliani che stanno progettando una visita nel Paese a non farla. Al tempo stesso ha consigliato agli israeliani che si trovano già in Ucraina di rivedere i propri tempi di permanenza e in ogni caso di evitare i punti di frizione nel Paese.

"Sanzioni drastiche se Mosca invade"

Intanto i leader occidentali, tra cui il anche Biden, oltre al cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, hanno avvertito che sanzioni vareranno "subito" sanzioni "drastiche" contro la Russia se Mosca dovesse invadere l'Ucraina. "Gli alleati sono determinati a varare insieme sanzioni drastiche contro la Russia, in caso di ulteriori violazioni dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina", ha twittato il portavoce del cancelliere Olaf Scholz. "L'obiettivo e' prevenire una guerra in Europa".