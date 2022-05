Cos’è Zircon, il missile ipersonico testato dalla Russia nel Mare di Barents: “È inarrestabile” Le forze armate russe nei giorni scorsi hanno testato Zircon, missile ipersonico in grado di trasportare armi convenzionali o nucleari.

Prende il nome da un minerale raro e molto lucente che alcune culture orientali sostengono sua in grado anche di riequilibrare i chakra, ossia i centri energetici che governano il corpo. Di nobile però Zircon non ha molto: è così infatti che è stato chiamato un nuovo missile ipersonico testato nei giorni scorsi dalle forze armate russe, che l'hanno lanciato su un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri. Ad annunciarlo, spiegando che il test è stato condotto con successo, è stato il ministero della Difesa di Mosca. "Oggi, la fregata Admiral Gorchkov ha lanciato un missile da crociera ipersonico Zircon contro una posizione di bersaglio marittimo nel Mar Bianco dal Mare di Barents", si legge in una nota del ministero.

Stando a quanto dichiarato dal Cremlino Zircon può raggiungere una velocità massima di 11mila chilometri orari e portare sia testate convenzionali che nucleari: esso si affianca al Sarmat, un ordigno a lunga gittata ancora più potente testato l'ultima volta poche settimane fa; questo raggiungerebbe nella stratosfera la velocità di Mach 15 e quindi impiegherebbe molto meno dei 25 minuti necessari ai tradizionali vettori balistici per raggiungere gli Stati Uniti.

I russi: "Zircon è un missile inarrestabile"

La tv russa Zvezda ha spiegato che la velocità dello Zircon è "così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell'avversario di rilevarne l'impatto in tempo". Il Cremlino ha descritto lo Zircon come un missile "inarrestabile", in grado di tenere una "traiettoria variabile" per evitare di essere scoperto. "La Russia ha notevolmente superato gli Stati Uniti nello sviluppo di armi ipersoniche", ha successivamente commentato Vladimir Yermakov, direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri. "Secondo le affermazioni degli Stati Uniti, da molti anni gli Usa cercano di ‘recuperare' la Russia, che ha mostrato progressi significativi nello sviluppo di sistemi ipersonici. Una mossa inevitabile nella nostra situazione per garantire il superamento del sistema di difesa missilistico globale degli Stati Uniti, nonché il mantenimento della stabilità strategica".