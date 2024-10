video suggerito

Cosa sta succedendo a Cuba e cosa ha causato il blackout totale nell’isola: 10 milioni di persone al buio Un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande di Cuba, ha causato un blackout totale nell’isola e circa 10 milioni di abitanti sono rimasti al buio. Le autorità stanno tentando di ripristinare la rete elettrica ma non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Blackout a Cuba

Circa 10 milioni di abitanti sono rimasti al buio dopo che venerdì 18 ottobre un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande di Cuba, ha causato un blackout totale nell'isola. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la rete elettrica ma non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità.

Le lezioni nelle scuole sono state cancellate da venerdì fino al fine settimana, i locali notturni e i centri ricreativi sono stati chiusi e solo i "lavoratori indispensabili" sono tenuti a presentarsi al lavoro, secondo un elenco di misure di risparmio energetico pubblicato venerdì mattina dal sito web statale Cubadebate.

I vertici dell'Unione Elettrica di Cuba hanno assicurato che stanno lavorando per ripristinare gradualmente il sistema elettrico del Paese. La società ha comunicato di aver generato, grazie a ulteriori "microsistemi" elettrici, un livello minimo di energia elettrica, che dovrebbe essere utilizzata per rilanciare centrali termoelettriche e generatori galleggianti in diverse province, di cui beneficiano già circa 19 mila persone in tutta l'isola.

"Abbiamo una strategia ben definita" e "rispettiamo tutti i protocolli affinché ciò avvenga in modo sicuro", ha dichiarato su X il ministro dell'Energia e delle Miniere, Vicente de la O Levy.

Giovedì 17 ottobre, prima del collasso del sistema elettrico, il governo aveva riconosciuto una situazione di "emergenza energetica" e annunciato, in particolare, la chiusura di uffici e scuole per far fronte alla crisi che nelle ultime settimane si è aggravata, con interruzioni di energia elettrica a 20 ore al giorno.

Le autorità hanno attribuito la causa a una serie di eventi, tra cui l'aumento delle sanzioni economiche degli Stati Uniti, i disagi causati dai recenti uragani e il degrado delle infrastrutture dell'isola.

In un discorso televisivo giovedì, il primo ministro cubano Manuel Marrero Cruz ha affermato che gran parte della produzione del Paese era stata interrotta per evitare di lasciare la popolazione completamente senza elettricità.

Il collasso del sistema elettrico cubano è arrivato durante la grave crisi economica che sta attraversando l'isola, considerata la peggiore dagli anni '90.