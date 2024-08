video suggerito

Cosa sappiamo all'aereo precipitato in Brasile: nessun sopravvissuto, tre giorni di lutto nazionale Sull'Atr-72 precipitato in Brasile viaggiavano 57 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, tutti morti nell'impatto. In alcuni video pubblicati su internet di vede l'aereo cadere a picco.

A cura di Susanna Picone

Nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto, un aereo della compagnia brasiliana Voepass è precipitato e si è schiantato in una zona residenziale della città di Vinhedo, nello stato di San Paolo. Non ci sono sopravvissuti: a bordo c’erano 61 persone tra equipaggio e passeggeri.

In alcuni video del drammatico incidente si vede l’aereo che precipita lentamente e con una traiettoria a spirale. Precipitando l’aereo ha colpito un edificio residenziale e danneggiato un appartamento, ma fortunatamente non si registrano altre vittime tra i residenti. "Non ho mai sentito un botto così forte in vita mia", ha detto un residente a una tv locale.

L’aereo era partito dalla città di Cascavel, nello stato di Paraná, alle 11:56 ora locale ed era diretto verso Guarulhos, nello stato di San Paolo. L’ultimo contatto con la torre di controllo di San Paolo è avvenuto alle 13:22 (le 18:22 in Italia). Un minuto prima dello schianto l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi.

Per capire cos’è successo all’aereo sarà necessario analizzare le scatole nere rinvenute a Vinhedo, vicino ai resti dell’ATR72. Per il momento, in una conferenza stampa la compagnia aerea ha ammesso che l'ATR72 fosse "sensibile" al gelo ma ha anche garantito che il sistema antigelo fosse perfettamente funzionante al momento del decollo.

Il velivolo era stato controllato come di routine la notte di giovedì e non sarebbe emerso nessun problema tale da impedire il volo.

La compagnia aerea ha anche reso noto che i passeggeri che erano a bordo erano tutti registrati con documenti brasiliani ma ancora non si sa "se qualcuno aveva una doppia cittadinanza". "Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo", ha dichiarato un passeggero che, arrivato in ritardo in aeroporto, non era riuscito a salire a bordo.

Ieri, in seguito all’incidente aereo, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha decretato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Lula, in visita nello Stato meridionale di Santa Catarina, ha interrotto il suo discorso per dare la notizia dell’incidente: "Devo darvi una brutta notizia. Vorrei che tutti si alzassero in piedi per un minuto di silenzio perché è appena precipitato un aereo. Sembra che siano tutti morti".