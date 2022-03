Cosa può accadere in caso di uccisione o cattura di Zelensky? Il piano degli Usa “Gli Stati Uniti stanno studiando un piano per il “dopo Zelensky”: a dirlo è il New York Times che spiega come gli americani stiano elaborando una strategia, per assicurare un governo indipendente, nel caso in cui il presidente ucraino dovesse essere catturato o ucciso.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli Stati Uniti starebbero studiando un piano nel caso in cui il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, dovesse essere ucciso o catturato. A rivelarlo è il New York Times. Secondo il quotidiano americano, che cita diverse fonti interne, i funzionari americani stanno elaborando un piano che possa garantire una specie di "linea di successione" in Ucraina nel caso in cui Zelensky dovesse essere ucciso dalle forze russe.

L'obiettivo è assicurare un governo ucraino indipendente

L'obiettivo degli americani è, ovviamente, quello di assicurare una forma di governo ucraino indipendente soprattutto nell'ipotesi in cui, il governo russo dovesse creare a Kiev un suo governo fantoccio. Che Zelesnky sia l'obiettivo numero uno è una cosa abbastanza ovvia e quasi scontata. Solo alcuni giorni fa, il Times aveva affermato che nell'ultima settimana il presidente ucraino era riuscito a sopravvivere ad almeno tre tentativi di attentato. Un numero molto alto. Secondo il quotidiano britannico, sarebbero stati incaricati di ucciderlo sia i mercenari del gruppo Wagner (che hanno il sostegno del Cremlino) che le forze speciali cecene.

Zelensky sarebbe sopravvissuto a tre tentativi di attentato

Il leader ucraino, per il momento, si troverebbe a Kiev. A confermarlo, sempre due giorni fa, erano stati i canali ucraini. Una conferma arrivata in risposta alla notizia, fatta circolare dai russi, secondo la quale Zelensky fosse in Polonia: "Gli occupanti hanno diffuso un altro falso dicendo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lasciato il Paese. Non è vero, il presidente è a Kiev con la sua gente". La Capitale è sotto assedio da diversi giorni, ma sembrerebbe che proprio le forze ucraine siano riuscite a fermare l'avanzata di quelle russe.