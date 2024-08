video suggerito

Cosa ha detto Kamala Harris nella prima intervista da candidata a USA 2024: “Trump? Solito copione” Nella prima intervista tv da candidata alle prossime elezioni USA di novembre, Kamala Harris, affiancata dal vice Tim Walz, ha parlato di immigrazione, economia e diversità di opinioni. Trump: “Che noia!”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ho trascorso la mia carriera invitando alla diversità di opinioni. Penso che sia importante avere persone al tavolo quando vengono prese alcune delle decisioni più importanti che hanno opinioni ed esperienze diverse". È questo uno dei passaggi della lunga intervista tv rilasciata da Kamala Harris alla CNN, la prima da quando è diventata ufficialmente la candidata democratica per la corsa alla Casa Bianca e dopo che Joe Biden ha deciso di fare un passo indietro in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre.

L'attuale vicepresidente, affiancata dal suo vice Tim Walz, ora governatore del Minnesota, ha poi affermato che se eletta, nominerà un repubblicano nel suo governo, proprio "per avere diversità di opinioni e di esperienze". Poi, l'affondo al suo rivale, Donald Trump, che nelle scorse settimane aveva affermato che Harris ha alterato la sua identità razziale nel tempo per trarne vantaggi elettorali, sarebbe cioè "diventata nera" dopo essersi a lungo identificata come "indiana". "È il solito vecchio copione. La prossima domanda, per favore", ha replicato.

Harris ha poi citato il suo lavoro da procuratrice generale della California contro i trafficanti che operano attraverso il confine col Messico, come prova dei suoi "valori" sull’immigrazione. "I miei valori non sono cambiati. Da vicepresidente ho viaggiato per il Paese e credo che sia importante costruire consenso per risolvere i problemi". Ha anche promesso che l'economia sarà la sua priorità dal primo giorno da presidente, ripetendo le misure presentate nei giorni scorsi: e cioè ridurre i prezzi dei beni di prima necessità, deduzioni fiscali per le famiglie per bambini, aiuti per comprare la prima casa. E tutto ciò rimarcando quanto già fatto dall'amministrazione Biden, che è stata in grado di ridurre gli attraversamenti illegali delle frontiere e di "riprendere l'economia" dopo la pandemia di Covid-19.

C'è stato poi un riferimento all'impegno della vicepresidente ad affrontare il cambiamento climatico e il sostegno del Green New Deal, una proposta democratica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. "Ho sempre creduto, e ci ho lavorato, che la crisi climatica sia reale, che sia una questione urgente", ha detto.

Non è mancato il commento di Trump all'intervista di Harris. "Che noia!!!", ha scritto su Truth Social. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha attaccato la rivale per la frase "i miei valori non sono cambiati", sostenendo che è la conferma delle idee politiche radicali della sua campagna elettorale. Al momento, secondo l'ultimo sondaggio del Wall Street Journal, Kamala Harris registra un vantaggio di un punto percentuale sull'ex tycoon: il 48% dei consensi contro il 47%. E addirittura secondo un'analisi di Reuters-Ipsos, la vicepresidente è invece avanti di quattro punti sullo sfidante: il 45% contro il 41%.