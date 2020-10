In tutta Europa accelera l'epidemia di Coronavirus. La Francia è il paese che più di tutti sta facendo segnare un significativo aumento dei nuovi casi, seguito da Spagna, ma anche Olanda, Germania e Italia, dove la curva del contagio sta salendo rapidamente. Nel Vecchio Continente negli ultimi giorni è stato segnato il record di più di 100mila nuove infezioni su base giornaliera. E le previsioni per i prossimi mesi non sono delle migliori. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, infatti, tra ottobre e novembre ci sarà un aumento della mortalità, in attesa che si concluda la corsa al vaccino, che potrebbe mettere la parola fine alla pandemia di Covid-19. Per questo, molti governi stanno correndo ai ripari introducendo nuove misure restrittive per limitare il dilagare della malattia. Ma qual'è davvero la situazione attuale in Europa? Fanpage.it lo ha chiesto direttamente all'Oms, che ha risposto tramite un portavoce alle nostre domande.

Secondo i vostri dati, possiamo dire che l'Europa sta vivendo la seconda ondata di Coronavirus?

Secondo i dati ufficiali dell'Organizzazione mondiale della Sanità, pubblicati sul nostro dashboard per la Regione Europea, l'incidenza di Covid-19 nel Vecchio Continente ha raggiunto un picco all'inizio di aprile seguito da un calo fino a fine giugno. Tuttavia, verso la fine di luglio, l'Europa ha assistito da allora a un'elevata crescita dell'incidenza e da allora non si è fermata.

Quali azioni dovrebbero mettere in campo gli Stati membri per far fronte a un problema che non hanno ancora intrapreso?

Questo è il tempo che abbiamo tutti per imparare a convivere con questo virus e, così facendo, cercare di trovare un modo per mantenere le nostre società il più aperte possibile, spezzando la catena della trasmissione il prima possibile senza portare a morti prevenibili, collasso dei servizi sanitari e conseguenze sanitarie ed economiche secondarie. Sappiamo che molte persone stanno vivendo con estrema stanchezza il riacutizzarsi dell'emergenza, molte non sono in grado di seguire le misure, altre hanno subito un peggioramento della propria qualità di vita. Quello che possiamo dire è che una "taglia unica" per tutti non funziona davvero e la strategia di ogni singolo paese per frenare Covid-19 dovrebbe essere basata su situazioni e contesto specifici ed essere sia scientificamente valida che culturalmente accettabile. La buona notizia è che abbiamo imparato ad applicare le misure in modo più localizzato e su misura per proteggere sia la salute che le economie. La curva di apprendimento è stata ripida per tutti noi, ma ora sappiamo abbastanza su come fermare la malattia precocemente attraverso le basi della salute pubblica.

Le distanze sociali e l'igiene personale possono davvero essere considerate le uniche armi per impedire l'ulteriore diffusione del virus?

Non c'è rischio zero di infezione, ma dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di diffusione del Covid-19, riaprendo gradualmente e con attenzione le nostre società. Tutte le misure che sappiamo funzionano devono essere mantenute, comprese il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e delle vie respiratorie, i test, la ricerca dei contatti, l'isolamento dei casi positivi e le misure di quarantena. Se i casi accelerano di nuovo, potrebbero essere necessarie misure più restrittive, adattate al contesto locale. L'obiettivo è mantenere la diffusione sotto controllo in modo che i cluster non si sviluppino in una dimensione comunitaria.

Quale è il rischio effettivo di introduzione di un secondo lockdown in Europa?

L'Oms ha sempre sostenuto di mantenere aperte le società spezzando le catene di trasmissione il prima possibile, e in effetti vediamo i blocchi nazionali come ultima risorsa. È vero che alcuni paesi stanno reintroducendo restrizioni per affrontare l'attuale rinascita del caso.

L'Organizzazione mondiale della Sanità prevede che l'Europa vedrà un aumento del numero giornaliero di morti per Covid-19 in ottobre e novembre. Siete ancora convinti di questa previsioni?

Il declino o la rinascita dei casi di contagio non fa parte di un ciclo di vita naturale dell'epidemia, ma è il risultato delle azioni intraprese dai paesi e dalle persone. La situazione continuerà ad evolversi nei prossimi mesi e il rischio di recidiva della malattia continuerà e dovrà essere controllato in modo sostenibile attraverso l'applicazione rigorosa di interventi di salute pubblica mentre il virus circola tra e all'interno dei paesi. Per questo raccomandiamo che i governi continuino a testare, rintracciare, trattare e isolare in modo forte i positivi, monitorare l'aumento di nuovi casi e reintrodurre misure più severe, se necessario, con il pieno impegno delle comunità. È inoltre fondamentale utilizzare dati in tempo reale e mantenere i servizi sanitari essenziali. Tuttavia, non si tratta solo di responsabilità dei decisori politici. L'intera società fa parte di questo sforzo. È nelle mani di ogni individuo garantire che tutti i contagi vengano individuati e isolati, tracciati e messi in quarantena. È solo tagliando la catena di trasmissione che possiamo fermare Covid-19. È nel potere di ciascuno continuare a lavarsi le mani, coprirsi la bocca mentre tossisce, tenersi a distanza di sicurezza dalle altre persone e, dove ciò non sia possibile, indossare una mascherina. Sappiamo che queste semplici misure manterranno tutti al sicuro.