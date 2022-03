Come il blocco dei sorvoli sulla Russia ha creato il volo più lungo del mondo La compagnia aerea Cathay Pacific potrebbe stabilire un record di distanza operando il suolo New York-Hong Kong sull’Atlantico anziché sul Pacifico.

A cura di Antonio Palma

Il blocco dei sorvoli sulla Russia in guerra con l'Ucraina potrebbe creare il volo più lungo del mondo. La compagnia aerea Cathay Pacific infatti ha deciso di aggirare la Russia ed è in procinto di varare una nuova rotta per il suo volo di linea da Hong Kong a New York viaggiando verso ovest e cioè attraverso l'Atlantico . Il volo comunemente segue la rotta del pacifico che è quella più breve ma si ritrova a sorvolare il territorio russo al confine con gli Usa. L'azienda dal suo canto riferisce che non c'è nessuna volontà da parte sua di evitare la Russia e ha dichiarato che il suo cambio di rotta è dovuto a condizioni di vento favorevoli. Del resto a differenza di altri Paesi che hanno imposto sanzioni a Mosca, . Cina e Russia sono rimaste in buoni rapporti diplomatici da quando l'invasione russa dell'Ucraina è iniziata a febbraio.

La compagnia aerea con sede a Hong Kong a quindi si è rifiutata di chiarire se i suoi aerei aggireranno intenzionalmente la Russia spiegando alla Cnn : "Confrontiamo le rotte dei voli ogni giorno e pianificheremo e voliamo su quello che è il percorso più efficiente della giornata". "L'opzione transatlantica si basa sui forti venti stagionali favorevoli in questo periodo dell'anno che fanno in modo che il tempo di volo sia compreso tra 16 e 17 ore, rendendola così la rotta più favorevole rispetto alla rotta transpacifica" spiegato un rappresentante della compagnia aerea di bandiera di Hong Kong che è parte di Air China

"Il nostro aeromobile Airbus A350-1000 può raggiungere comodamente l'obiettivo in 16-17 ore con un consumo di carburante simile ai voli transpacifici". Se confermata, la rotta coprirebbe poco meno di 9.000 miglia nautiche, ovvero 16.668 chilometri. Se confermato, ciò supererebbe l'attuale volo più lungo del mondo come distanza tra Singapore e New York operato dalla compagnia Singapore Airlines tra l'aeroporto di Changi e l'Aeroporto John Fitzgerald Kennedy International di New York