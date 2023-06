Come è morto Ted Kaczynski, l’Unabomber che terrorizzò gli Usa con i suoi pacchi bomba Le autorità statunitense hanno spiegato che l’oramai 81enne Kaczynski è stato ritrovato senza vita in cella sabato mattina, in un centro medico di una prigione federale della Carolina del Nord.

A cura di Antonio Palma

Ted Kaczynski

Ted Kaczynski è morto mentre si trovava in un centro medico di una prigione federale della Carolina del Nord, L’Unabomber che terrorizzò gli Usa con decine di pacchi bomba tra gli anni ’70 e gli anni ’90 si trovava nella struttura medica della prigione a seguito di un trasferimento per motivi di salute disposto per lui dalle autorità dopo due decenni in una prigione di massima sicurezza in Colorado.

La morte di Ted Kaczynski

Le autorità statunitense hanno spiegato che l’oramai 81enne Kaczynski è stato ritrovato senza vita in cella sabato mattina, ora locale. I soccorritori sono stati chiamati nella cella alle 12:23 presso il Federal Medical Center di Butner, secondo il Federal Bureau of Prisons. I soccorritori hanno provato a rianimarlo prima in prigione e poi in ambulanza per un trasporto immediato in ospedale ma ogni sforzo si è rivelato inutile e l’uomo è stato dichiarato morto in un vicino ospedale poco dopo.

Ted Kaczynski al momento dell’arresto

I funzionari del penitenziario non hanno fornito una motivazione ufficiale della morte, spiegando che sarà svolta un’autopsia sul suo corpo, ma secondo fonti interne consultate dal New York Times, Unabomber si sarebbe suicidato in cella. Se la notizia sarà confermata, sicuramente scatenerà nuove polemiche sulla qualità della sicurezza e dell'assistenza sanitaria nel sistema carcerario federale statunitense dove gli atti di autolesionismo sono frequenti.

La storia di Unabomber

Dopo essere stato arrestato nel 1996 in una capanna isolata in cui viveva nel Montana, Ted Kaczynski si era dichiarato colpevole di tutte le accuse nel 1998 ed era stato condannato a otto ergastoli consecutivi senza possibilità di libertà condizionale. Era accusato di aver ucciso tre persone e ferito altre 23 in una serie di pacchi bomba esplosi in varie parti degli Usa tra il 1978 e il 1995.

Il capanno di Ted Kaczynski

Le bombe fatte in casa di Unabomber cerarono i terrore nel Paese per decenni scatenando una caccia all’uomo dai costi ingenti ma per lungo tempo senza esiti. Solo una sua lunga lettera, un suo manifesto dal titolo "La società industriale e il suo futuro", che sosteneva che la società moderna e la tecnologia stavano conducendo a un senso di impotenza e di alienazione, portarono però alla svolta.

Pubblicato su alcuni importati giornali nazionali, infatti, lo scritto colpì il fratello David e la moglie che riconobbero lo stile di Theodore e fecero una soffiata all'FBI segnalando l’uomo che da tempo parlava di quei temi tra chi lo conosceva. Uno psichiatra che lo aveva incontrato in prigione gli aveva diagnosticato una forma di schizofrenia paranoica.