Colpita da un proiettile vagante, 26enne uccisa per errore durante la festa di Natale con gli amici Elle Edwards è stata vittima innocente di una sparatoria avvenuta in un pub del Merseyside la sera del 24 dicembre. Raggiunta e uccisa da un proiettile vagante sparato da uno sconosciuto mentre lei festeggiava.

A cura di Antonio Palma

Raggiunta e uccisa da un proiettile vagante sparato da uno sconosciuto mentre festeggiava semplicemente la vigilia di Natale in un locale con gli amici.

Così è stata uccisa per errore una ragazza britannica di soli 26 anni, Elle Edwards, vittima innocente di una sparatoria avvenuta in un pub del Merseyside la sera del 24 dicembre.

L'estetista di 26 anni era con la sorella e gli amici all'esterno di un locale di Wallasey, sobborgo di Liverpool, quando è stata colpita alla testa e uccisa. A sparare un uomo, ancora non identificato, che poi si è dileguato a bordo di un'auto di colore scuro.

Leggi anche Svaligiata la casa del parroco a Qualiano durante la messa di Natale

L'uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto anche altri quattro clienti del locale, quattro uomini che sono rimasti feriti tra cui uno in modo grave.

Secondo la polizia inglese, Elle non era in nessun modo l'obiettivo del killer che ha sparato all'impazzato sulla folla di clienti colpendo persone innocenti.

L'agguato mortale pochi minuti prima della mezzanotte del Natale tra sabato e domenica, all'ingresso del pub, che in quel momento era gremito principalmente di giovani.

Secondo diversi testimoni, c'era molta confusione tanto che molti hanno pensato a fuochi d'artificio quando hanno sentito i primi botti.

Poi le urla e le persone che si affannavano attorno ai feriti tra cui la 26enne estetista. Elle Edwards è stata portata d'urgenza all'Arrowe Park Hospital dove però è stata dichiarata morta poco dopo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e ogni sforzo per salvarla si è rivelato inutile.

Con lei condotti in ospedale anche un 28enne, che è in gravi condizioni, e altri tre feriti: un 22enne, un 24 enne e un 33enne che però non sono in pericolo di vita.

Dalla polizia hanno descritto la sparatoria come "assurda e a sangue freddo" e hanno assicurato: "Non ci fermeremo finché non troveremo i responsabili". "La nostra indagine si baserà in gran parte sulle informazioni che riceveremo dai testimoni e per questo sollecitiamo i cittadini che hanno informazioni che potrebbero aiutarci, a mettersi in contatto con non" hanno aggiunto gli inquirenti.