Colombia, crollano gli spalti durante la corrida: almeno 4 morti e centinaia di feriti Gli spalti di un’arena sono crollati questa mattina durante una corrida in Colombia, a El Espinal. Almeno quattro i morti e centinaia i feriti.

A cura di Chiara Ammendola

È di centinaia di feriti e almeno quattro morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto questo pomeriggio in Colombia dove gli spalti di un'arena sono crollati durante una corrida che si stava tenendo a El Espinal.

Il crollo è stato immortalato in diversi video poi postati sui social: immagini che mostrano il momento in cui la tribuna della piccola corrida situata nel comune del dipartimento di Tolima, a circa 150 km da Bogotà, si è piegata in avanti schiacciando gli spettatori. In molti sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo mentre tanti altri sono rimasti sotto la struttura ormai crollata.

La corrida era stata organizzata in occasione dei festeggiamenti per San Pedro. Al momento non c'è un bilancio ufficiale delle vittime né dei feriti ma secondo quanto riportato dal quotidiano El Tiempo, potrebbero essere 500 le persone rimaste coinvolte nell'incidente e almeno quattro le vittime.

“Spero che tutte le persone colpite dal crollo possano uscire illese dalle loro ferite – le parole del neoeletto presidente Gustavo Petro – chiedo ai sindaci di non autorizzare più spettacoli con la morte di persone o animali”. Secondo la stampa locale in quel momento sugli spalti erano decine i bambini presenti che stavano assistendo alla corrida.

I feriti sarebbero stati trasportati nei vicini ospedali ma le autorità locali hanno lanciato un appello sui social affinché tutte le strutture sanitarie si mettano a disposizione.