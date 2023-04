Col figlio va a casa della ex, trovano il nuovo fidanzato della donna nell’armadio e lo uccidono Padre e figlio sono stati condannati da un tribunale inglese a 24 e 18 anni di carcere. Per l’accusa avevano premeditato tutto dopo aver saputo che il nuovo fidanzato della donna era in casa.

Insieme al figlio ha fatto irruzione in casa della ex e con lui ha ucciso il nuovo fidanzato della donna a mani nude riempiendolo di calci e pugni dopo averlo trovato nascosto in un armadio dell'abitazione. Per questo Wayne Peckham, 49 anni, e il figlio Riley Peckham, 23 anni, sono stati condannati oggi da un Tribunale inglese a un totale di 42 anni per l’assassinio del 39enne Matthew Rodwell, avvenuto il 23 gennaio dello scorso anno.

Wayne Peckham è stato imprigionato per 24 anni, mentre il figlio Riley dovrà scontare 18 anni per concorso in omicidio. Secondo quanto stabilito dall’inchiesta e dal processo, padre e figlio si erano presentati a casa della ex moglie di Wayne e madre di Riley, Kerry, con la precisa intenzione di aggredire il suo nuovo fidanzato dopo aver scoperto che era in casa.

Davanti alla Norwich Crown Court, l’accusa ha descritto il loro gesto come un "assalto pianificato e feroce" durante il quale Wayne ha agito con suo figlio per "regolare i conti" col suo rivale. Secondo quanto ricostruito, Riley si è arrampicato sul tetto della proprietà prima di entrare da una finestra mentre il padre entrava dalla porta di ingresso.

Sarebbe stato il figlio a scoprire che la vittima si era nascosta in un armadio in camera da dove poi il 39enne aveva chiamato i numeri di emergenza temendo per la propria vita. Il ragazzo ha poi avvertito il padre che si è accanito sul 39enne continuando colpirlo con calci e pugni in pieno volto anche dopo che era caduto dalle scale. Quando la polizia è arrivata in casa, Matthew giaceva già esanime a terra ed è stato dichiarato morto sul posto.

Un'autopsia ha stabilito che aveva subito più di 40 ferite "significative" ed è stato anche strangolato. Secondo l’accusa, anche Kerry è stata colpita mentre cercava di proteggere il suo partner durante l'attacco. Wayne Peckham inizialmente ha cercato di nascondersi dagli agenti nella stessa casa ma è stato arrestato poco dopo. Suo figlio invece è stato catturato un paio d'ore dopo a casa del nonno dopo essere fuggito dalla scena del crimine.