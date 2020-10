Dopo mesi difficili per l'emergenza coronavirus in cui il Paese ha dovuto fare i conti con un blocco totale degli spostamenti tra regioni, la Cina ha deciso che è arrivato il momento non solo di riprendere gli spostamenti per lavoro ma anche per turismo in modo da rilanciare l'economia: nazionale messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria. In questi giorni infatti centinaia di milioni di cinesi si sono messi in viaggio alla riscoperta del proprio Paese incoraggiati dallo stesso governo di Pechino che ha invitato i cittadini a muoversi e a intraprendere tour ed escursioni di fato bloccati per lungo tempo.

L'occasione per il liberi tutti sono i festeggiamenti per la Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese che ricade il 1 ottobre durante la quale lo stesso governo ma anche le autorità locali organizzano una serie di feste, con fuochi d'artificio e concerti. La festività comporta vacanze di una settimana e dopo il lungo lockdown i cinesi hanno deciso di sfruttarla quanto più possibile. Lo stesso ministero cinese della cultura e del turismo prevede che in questo periodo saranno oltre 550 milioni le persone che effettueranno viaggi all'interno del paese. Uno spostamento di massa confermato anche dalle migliaia di foto che arrivano dai social media nel primo giorno della festa nazionale e che testimoniano luoghi turistici affollati di visitatori e stazioni e ferroviarie assalite dai passeggeri.

Lo stesso governo non nasconde che le vacanze di quest'anno siano decisive per l'industria del turismo cinese. La spesa che faranno i cinesi durante i prossimi otto giorni infatti sarà un indicatore chiave per capire se si è di fronte a una ripresa economica della Cina post pandemia Covid-19. Del resto gli effetti economici di mesi di blocco persistono ancora, con molte persone senza lavoro o a corto di denaro. lo stesso volume di turismo interno che i funzionari prevedono per la Settimana di festività di quest'anno è nettamente inferiore a quello dell'anno scorso, quando quasi 800 milioni di persone hanno viaggiato in tutto il paese.