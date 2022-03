Chi era il generale russo Vitaly Gerasimov e come è stato ucciso Veterano che aveva preso parte alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni militari in Siria e in Crimea, era a capo della 41esima armata. La morte di Vitaly Gerasimov sarebbe da collegare ai problemi della linea criptata russa in Ucraina.

"Un'altra perdita tra il massimo stato maggiore di comando dell'esercito occupante. Durante i combattimenti vicino a Kharkiv, Vitaly Gerasimov – capo militare russo, maggiore generale, capo di stato maggiore e primo vice comandante della 41a armata del distretto militare centrale della Russia – è stato ucciso". Con queste parole la Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina ha dato notizia di un’importante perdita per l’esercito di Vladimir Putin: il Magg. Gen Vitaly Gerasimov, capo di stato maggiore della 41a armata, sarebbe stato ucciso fuori dalla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, insieme ad altri alti ufficiali.

Chi era il generale Vitaly Gerasimov

Il generale Gerasimov ha preso parte alla Seconda guerra cecena, all'operazione militare russa in Siria e all'annessione della Crimea, ottenendo diverse medaglie da quelle campagne. Se la sua morte fosse confermata, sarebbe il secondo generale russo della 41a armata a perdere la vita nel giro di una settimana dall'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin. All'inizio di marzo, l'uccisione del suo vice comandante, il maggiore generale Andrei Sukhovetsky, è stata confermata dai media russi.

Com'è morto il comandante russo

Il ministero ha anche trasmesso quella che sosteneva fosse una conversazione tra due ufficiali russi dell'FSB (il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa) che discutevano della morte di Gerasimov, lamentando il fatto che le loro comunicazioni, apparentemente sicure in territorio russo, non funzionavano più all'interno dell'Ucraina. L'agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat ha affermato di poter confermare la morte del comandante tramite una fonte russa. Il suo direttore esecutivo, Christo Grozev, sostiene di aver identificato anche l'ufficiale senior dell'FSB nella conversazione intercettata.

I problemi della linea criptata russa in Ucraina

La perdita di un altro ufficiale di alto rango arriva in un momento in cui gran parte dell'armata di Putin è impantanata in problemi logistici, morale scarso e resistenza ucraina. Il fallimento del suo sistema di comunicazione crittografato potrebbe essere un altro duro colpo. "Nella chiamata, si sente l'ufficiale dell'FSB con sede in Ucraina chiedere al suo capo se può parlare tramite il sistema – sicuro – Era. Il capo dice che Era non funziona", ha scritto Grozev su Twitter. “Era è un sistema di criptovalute super costoso che [il ministero della Difesa russo] ha introdotto nel 2021 con grande clamore. Garantiva [di] funzionare ‘in tutte le condizioni'".