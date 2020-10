Hope Hicks: fino a poche ore fa il nome di questa donna era sconosciuto praticamente a tutti, almeno fuori dagli Stati Uniti. Eppure potrebbe essere stata l'ex modella trentunenne, per alcuni anni capo della comunicazione della Casa Bianca, a contagiare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania, risultati positivi al Covid-19 ieri sera dopo un controllo e ora in quarantena. Hicks, stretta collaboratrice del presidente, è stata sottoposta al tampone dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia. Poco prima che venisse testato, lo stesso Trump aveva twittato: "Hope Hicks, che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!". Trump aveva quindi annunciato di essere in attesa del risultato del tampone, che ha poi confermato il contagio.

Sembrerebbero esserci pochi dubbi rispetto al fatto che sia stata Hope Hicks ad infettare Trump: la donna ha infatti viaggiato con il presidente in svariate occasioni nelle ultime settimane e martedì era presente anche al dibattito di Cleveland. La trentunenne è stata vista salire a bordo di Marine One, l’elicottero presidenziale, e presenziare a un evento elettorale in Minnesota insieme a molti altri dei più stretti collaboratori del presidente – Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna – nessuno dei quali indossava una mascherina.

Ma chi è Hope Hicks? Ex modella di 31 anni ed ex attrice, è laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University ed ha iniziato a lavorare in una società di pubbliche relazioni di New York trasferendosi poi in un'altra agenzia attiva per conto di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa. Dopo essere stata assunta dalla Trump Organization, nel 2015 è diventata portavoce della campagna presidenziale del tycoon e l'anno successivo è stata nominata capo della comunicazione della Casa Bianca: lascerà l'incarico nel 2018. Nel 2020 torna alla Casa Bianca come consigliera del presidente Usa anche se il suo incarico fa riferimento al genero-consigliere Jared Kushner.