Chi è Daniela Klette, la terrorista rossa arrestata a Berlino con un passaporto falso italiano Ex terrorista della “Raf” (Rote Armee Fraktion, ovvero “Armata rossa”) Klette era l’unica donna etichettata come “pericolosa” nella lista dei ricercati di Europol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniela Klette, ex terrorista della "Raf" (Rote Armee Fraktion, ovvero "Armata rossa", organizzazione sciolta nel 1998), è stata arrestata a Berlino per un tentato omicidio e una serie di rapine compiute, tra il 1999 e il 2016.

Le manette per la 65enne sono scattate lunedì: la donna era ricercata insieme ad altri due terroristi del gruppo armato rivoluzionario, il 55enne Burkhard Garweg e il 69enne Ernst-Volker Staub. La Procura ipotizza comunque che le rapine non abbiano avuto un movente politico ma sarebbero servite ai tre solo per ottenere denaro.

Staub, Klette e Garweg sono ritenuti membri alla cosiddetta "terza generazione" della Raf, quella che uccise l'allora capo della Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, e Detlev Karsten Rohwedder, il capo della Treuhand, il disciolto ente che fu incaricato delle privatizzazioni nella ex-Ddr. Daniela Klette è stata identificata "grazie alle impronte digitali e pare abbia usato un passaporto italiano", ha riferito lo Spiegel senza fornire altri dettagli a questo proposito.

Per l'Europol Daniela Klette era la donna più pericolosa d'Europa

Klette era l'unica donna etichettata come "pericolosa" nella lista dei ricercati di Europol. Non ha opposto resistenza durante la cattura in un appartamento nel quartiere di Kreuzberg, in cui la polizia ha trovato due caricatori di pistole e cartucce. Daniela Behrens, ministro degli Interni della Bassa Sassonia, ha definito l'arresto una "pietra miliare nella storia criminale tedesca".

Secondo il quotidiano Bild Klette si nascondeva a Berlino da una ventina di anni. I vicini hanno raccontato che si faceva chiamare Claudia, aveva un compagno più o meno della sua età e un cane. La Raf emerse dalla frangia radicalizzata del movimento di protesta studentesca degli anni '60. Chiamata banda Baader Meinhof in onore di due dei suoi primi leader, Andreas Baader e Ulrike Meinhof, il gruppo si dedicò alla lotta armata contro quello che vedevano come l'imperialismo americano e uno stato tedesco "fascista" che era ancora pieno di ex nazisti.