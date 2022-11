Chef italiano trovato morto a New York: lavorava al Cipriani Harry’s Table È morto precipitando da una scala antincendio a New York lo chef 31enne Mario Ferrari. Originario dell’Abruzzo viveva negli Stati Uniti da anni.

A cura di Chiara Ammendola

Mario Ferrari (Facebook)

Era originario dell'Abruzzo Mario Ferrari, lo chef italiano trovato morto a New York. Ancora poche le informazioni che giungono da oltreoceano ma sembra che il 31enne, che viva nella Grande Mela da ormai anni, sarebbe precipitato mentre si trovava su una scala antincendio.

Originario di Orsogna, in provincia di Chieti, Mario Ferrari lavorava come Executive Chef presso un importante ristorante cittadino, il Cipriani Harry’s Table. Arrivato a New York diversi anni fa, lo chef 31enne aveva lasciato l'Abruzzo per fare esperienza in alcuni dei migliori ristoranti d'Italia prima di approdare a New York, senza dimenticare una tappa a Londra. UN lungo curriculum il suo che lo aveva portato a essere assunto come chef nel noto ristorante della catena Cipriani.

Purtroppo è morto mentre si trovava sulla scala anticendio, alla fine di una giornata di lavoro. Alla famiglia del giovane chef abruzzese, giungano le condoglianze da parte della redazione di Terre Marsicane.