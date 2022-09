Ceo di un’azienda leader nel cibo vegano ha cercato di strappare il naso di un uomo a morsi Doug Ramsey, Ceo di Beyond Meat – azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetale – è stato arrestato con l’accusa di aver cercato di strappare a morsi il naso di un uomo in un parcheggio dopo una partita di football.

A cura di Davide Falcioni

Doug Ramsey, amministratore delegato di Beyond Meat – azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetale – è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di strappare a morsi il naso di un uomo in un parcheggio dopo una partita di football in Arkansas.

Ramsey, 53 anni, è stato accusato di minacce e di percosse di terzo grado ed è stato trasportato nel carcere della contea di Washington sabato sera per poi essere rilasciato il giorno seguente, secondo la pagina informativa della Contea di Washington, Arkansas.

La discussione tra l'imprenditore e la sua vittima è avvenuta in un parcheggio vicino al Razorback Stadium dopo la partita di football dell’Università dell’Arkansas, secondo un rapporto preliminare della polizia.

Colto da un attacco di ira Ramsey avrebbe sfondato con un pugno il parabrezza posteriore di una Subaru dopo che questa era entrata in contatto con la gomma anteriore dell’auto della sua automobile. Il proprietario della Subaru è quindi sceso dalla vettura per chiedere spiegazioni e Ramsey avrebbe iniziato a prenderlo a pugni e a mordergli il naso, “strappandogli la carne sulla punta del naso”, secondo le indagini. La vittima e un testimone hanno anche affermato che Ramsey ha detto al proprietario della Subaru che lo avrebbe ucciso.

Ramsey è il direttore operativo di Beyond Meat da dicembre. L’azienda alimentare ha dovuto fronteggiare lo scetticismo degli investitori per le vendite deludenti, le sfide operative e le prospettive di crescita a lungo termine. Il titolo è sceso del 73% quest’anno, trascinando la valorizzazione a 1,09 miliardi di dollari. Solo tre anni fa, la società era valutata 13,4 miliardi di dollari.