Cartuccia, il cane artificiere ucraino che salva vite trovando ordigni inesplosi durante la guerra Patron, che significa Cartuccia in ucraino, è un esemplare di jack russell di due anni in forza agli artificieri ucraini nella città di Chernihiv.

A cura di Antonio Palma

Sembra piccolo è indifeso ma il suo infallibile fiuto nel cercare ordigni esplosivi è diventato quasi leggendario in Ucraina dopo che dall'inizio della guerra è riuscito a scovare e neutralizzare oltre ordigni inesplosi di vario genere. Lui si chiama Patron, che significa Cartuccia in ucraino, ed è un esemplare di jack russell di due anni in forze a un distaccamento di artificieri del Servizio Nazionale per le Emergenze nella città di Chernihiv, a nord di Kiev. A rendere nota la sua storia è stato proprio lo State Emergency Service of Ukraine che infatti ha postato sui social prima una foto e poi un video in cui lo si può vedere mentre va al lavoro a Chernyiv assieme ai colleghi della sua squadra di artificieri.

"È l'anima e la mascotte dei nostri artificieri di Chernihiv", si legge sotto la foto del cane pubblicata dai servizi di emergenza statali dell'Ucraina. La foto del cane è diventata così popolare che gli addetti hanno deciso di mostrare una sua normale giornata di lavoro in servizio in un breve video. Nel filmato si vede Cartuccia che indossa come gli altri la divisa: una piccolo giubbotto antiproiettile con il proprio nome la bandiera ucraina e il logo del Servizio Nazionale per le Emergenze. Poi si vede il cagnolino al lavoro su campi alla ricerca di bombe e mine. Un lavoro che faceva prima e che è diventato essenziale in una zona di guerra pesantemente bombardata dove le bombe inesplose sono centinaia. Secondo i suoi colleghi umani, Patron ha abilità straordinarie e dall'inizio della guerra è riuscito a scovare novanta esplosivi che sono stati poi disarmati dai suoi colleghi dell'unità.