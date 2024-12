video suggerito

Cambio di regime in Siria, i ribelli sono entrati a Damasco, Assad ha lasciato il Paese Nella notte i ribelli hanno preso il controllo di Damasco, annunciando la caduta di Bashar al-Assad in un video trasmesso dalla tv pubblica siriana. Assad, invece, avrebbe già lasciato il Paese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella notte tra sabato e domenica 8 dicembre, i ribelli siriani hanno preso il controllo di Damasco.Basar al-Assad sarebbe già fuggito all'estero. I ribelli hanno annunciato la sua caduta in un video trasmesso dalla tv pubblica siriana, dichiarando la Siria "libera dalla tirannia dopo 50 anni".

Nella notte gli abitanti di Damasco sono scesi in strada per festeggiare la caduta del governo dopo l'annuncio dei ribelli. Il primo ministro siriano si è detto pronto a collaborare con la leadership che verrà scelta dal popolo: Ghazi al-Jalali ha ribadito in un'intervista con l'emittente Al Arabiya che la Siria terrà ora libere elezioni "affinché la gente possa scegliere chi debba guidarli".

Al-Jalali aveva già detto di avere contattato il comandante dei ribelli, Abu Mohammed al-Jolani, con il quale ha detto di essersi accordato sulla transizione.

Durante i festeggiamenti a Damasco, la folla ha calpestato la statua abbattuta del padre di Bashar, Hafez al-Assad, che ha governato per quasi 30 anni dal 1971 fino al 2000, anno della sua morte. Su quanto avvenuto in queste ore a Damasco si è espresso anche Donald Trump, che sui social ha sottolineato che "questa non è una battaglia americana".

Dello stesso avviso è anche Joe Biden, che con il suo team sta monitorando gli eventi straordinari accaduti in Siria. "Siamo in contatto con i partner nella regione" aveva fatto sapere un portavoce della Casa Bianca ai giornalisti. Dalla California, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha detto che gli Stati Uniti non si sarebbero "tuffati militarmente nel mezzo di una guerra civile in Siria".

Secondo Trump, Assad è fuggito perché ha perso il sostegno di Putin: per il tycoon la Russia non sarebbe più interessata a proteggerlo.