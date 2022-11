Bombe a grappolo su Zaporizhzhia mentre Kiev conta i danni a Kherson: “Mancano acqua e pane” Continuano i combattimenti in Ucraina, dove l’esercito russo ha bombardato la regione di Zaporizhzhia, sede della più grande centrale nucleare d’Europa. “Usate bombe a grappolo su vasta area residenziale”

Continuano i combattimenti in Ucraina, dove l'esercito russo ha effettuato due attacchi su Zaporizhzhia e su Hornostaivka, villaggio nei pressi di Kherson. Nella regione sud-orientale dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, è stata disposta l'evacuazione dei residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico. Secondo le autorità ucraine, la zona è stata colpita da Iskander K con una carica a grappolo. Gli esplosivi hanno raggiunto una "vasta area residenziale", secondo quanto rende noto Kiev. "Le munizioni possono esplodere in qualsiasi momento – ha spiegato la polizia ucraina – e per questo è stata effettuata un'evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è attualmente in corso".

Devastato da un bombardamento nella notte anche il villaggio di Hornostaivka, sulla riva sinistra del Dnipro. Il paesino, attualmente occupato dai russi, è stato bombardato da Mosca con razzi Grad. Lo scopo, secondo quanto riporta il Kiev Indipendent, era quello di "convincere i residenti rimasti ad evacuare". Nell'attacco sono morte due donne e sei case sono rimaste distrutte. Nel frattempo, nella regione di Kherson i cittadini festeggiano la ritirata dei russi. Chi è rimasto ha accolto i soldati di Kiev con crisantemi e bandiere gialle e blu.

Grave situazione umanitaria a Kherson

Prima di fuggire, i militari del Cremlino hanno saccheggiato i villaggi e hanno preso quello che potevano. "Vestiti, televisori e perfino lavatrici" spiegano alcuni residenti alla stampa internazionale. "Li caricavano sui camion e via. Con i mesi poi sono diventati più insofferenti perché c'era meno da rubare e perché non riuscivano a conquistare Odessa". Secondo il sindaco di Kherson, la situazione umanitaria è gravissima: mancano acqua e pane, perché Mosca avrebbe distrutto tutte le infrastrutture prima di lasciare il territorio.

Zelensky: "Libereremo anche la Crimea"

"Non dimenticheremo nessuno e non lasceremo nessuno indietro – ha commentato il presidente ucraino Zelensky subito dopo la riconquista di Kherson -. Vivremo questa stessa gioia a Henicesk e Melitopol. Verremo in tutte le nostre città e nei villaggi del Donbass. Vedremo le forze ucraine anche in Crimea: ci saranno centinaia di bandiere per le strade il giorno della liberazione. Ringrazio tutti coloro che lottano e lavorano per la nostra vittoria. Grazie a tutto il mondo che ci aiuta!" ha concluso.