Blitz nel carcere più lussuoso del mondo con Jacuzzi, casinò e zoo: 11mila agenti smantellano Tocorón Mega blitz nel carcere venezuelano di Tocorón, trasformato dall’organizzazione criminale Tren de Aragua in un albergo di lusso con piscina, campo da baseball, casinò e discoteca: 11mila agenti coinvolti, i criminali trasferiti in altre strutture in giro per il Paese.

A cura di Ida Artiaco

Un casinò, un nightclub, un mini zoo con tigri, leoni, coccodrilli e puma, piscine e Jacuzzi e addirittura uno sportello bancario con tanto di ATM. Non è un villaggio turistico alla moda, ma il carcere più lussuoso del mondo, quello di Tocorón, in Venezuela, che nei giorni scorsi è stato oggetto di un maxi blitz che ha visto impegnati oltre 11mila agenti, che l'hanno smantellato.

Per anni la prigione di Tocorón, nel Nord del paese sudamericano, a circa due ore da Caracas, è stata sotto il controllo della mega gang Tren de Aragua, che l'ha trasformata in un vero e proprio hotel a cinque stelle, dove i detenuti erano liberi di muoversi e vivere con tutti i comfort possibili. Addirittura erano stati costruiti anche un campo da baseball e una sala scommesse. Molti residenti liberi vivevano all'interno del penitenziario insieme ai loro cari.

Poi, all'inizio della scorsa settimana il complesso è stato sgomberato da 11mila agenti di sicurezza che hanno preso il controllo della prigione, dove vivevano 300 famiglie, con armi e veicoli corazzati. I circa seimila detenuti che si trovavano all'interno sono stati trasferiti in altre carceri sparse per il paese. L'AFP ha riferito che i giornalisti hanno visto le guardie di sicurezza trasportare dalla prigione motociclette, televisori e forni a microonde.

Il carcere fungeva anche da quartier generale di Tren de Aragua, la banda transnazionale più potente del Venezuela. Da qui governava una organizzazione criminale che abbracciava diversi paesi dell'America Latina e arrivava fino al Cile. I suoi membri sono coinvolti nel traffico di esseri umani, sono esperti nella gestione di circoli di prostituzione e nell'estorsione di migranti.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, il Ministero degli Interni venezuelano e tutto il governo del presidente Nicolás Maduro si sono congratulati con gli agenti per aver riconquistato la prigione e smantellato "un centro di cospirazione e criminalità", annunciando che la struttura è stata interamente sgomberata.

Una nota successiva ha annunciato che è stata lanciata una "seconda fase" dell'operazione, che secondo il governo consiste nel "catturare tutti i criminali fuggiti". Alcuni media locali hanno riferito che tra questi c'è il leader di Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, che stava scontando una condanna a 17 anni all'interno del carcere per omicidio e traffico di droga.

Tuttavia, era così potente che andava e veniva liberamente dalla prigione prima di diventare un "detenuto a tempo pieno", come ha riferito Carlos Nieto, coordinatore del gruppo per i diritti carcerari A Window to Freedom.