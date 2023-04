Bimbo urla per tutto il volo, passeggero esasperato crea il caos a bordo: “Devono pagare un extra” L’uomo ha iniziato a urlare per far tacere il bambino che però ovviamente non ha smesso e così il pianto del minore si è confuso con le urla sempre più forti del passeggero adulto, trasformando il volo degli altri a bordo in un incubo.

A cura di Antonio Palma

Ritrovarsi su un volo di linea con un bimbo che piange ininterrottamente per tutto il tempo del viaggio non è una bella situazione e spesso dà origine a diatribe tra i passeggeri sull’aereo ma quello che ha fatto un passeggero di un volo statunitense va decisamente oltre. Esasperato dal pianto del piccolo, l’uomo infatti ha iniziato a urlare a sua volta scatenando il caos a bordo.

L'uomo ha iniziato a urlare per far tacere il bambino che però ovviamente non ha smesso e così il pianto del minore si è confuso con le urla sempre più forti del passeggero adulto trasformando il volo degli altri a bordo in un incubo. Uno scontro verbale tra lui, il personale della compagnia aerea e passeggeri frustrati è stato ripreso in un video registrato coi telefonini e pubblicato su TikTok da un altro passeggero.

Durante la clip di tre minuti, si vede la frustrazione del passeggero che continua a crescere di pari passi con le sue urla. Ho pagato un biglietto per avere un fottuto volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmare il bambino” ha sbraitato l'uomo rivolto agli assistenti di volo che cercavano di calmarlo.

L’intervento degli assistenti di volo dell’aereo della Southwest Airlines, partito da Baltimora, nello stato americano del Maryland, e diretto a Orlando, in Florida, ha solo peggiorato le cose. L’uomo infatti ha iniziato a inveire anche contro di loro innescando la reazione degli altri passeggeri a bordo.

"Avevo le cuffie e volevo dormire. Quella madre ha pagato un extra per far urlare il bimbo?" dice l’uomo nel video. Atterrando a Orlando, il passeggero arrabbiato si sarebbe poi rifiutato di scendere dall'aereo mentre tutti gli altri a bordo se ne andavano. Il video mostra poi l'uomo circondato dalla polizia all'aeroporto.