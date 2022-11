Bimbo di due anni resta da solo e muore di fame: il papà era stato ucciso da un infarto in casa Tragedia nello stato di New York dove un uomo di 59 anni ha avuto un infarto, che gli è stato fatale, e poco dopo il figlio di due anni, rimasto solo, è morto di fame: ad allertare i soccorsi i familiari.

Il papà ha avuto un infarto e lui, rimasto solo, è morto di fame. I loro corpi senza vita sono stati scoperti dalle forze dell'ordine nell'appartamento dove vivevano giorni dopo la tragedia.

È successo a Geneva, a circa 45 miglia a sud-est di Rochester e 55 miglia a sud-ovest di Syracuse, nello stato di New York (Stati Uniti), lo scorso febbraio. Ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma sulla dinamica di quanto successo, ben nove mesi dopo i fatti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta NBC News, David Conde Senior, 59 anni, e David Conde Jr., 2 anni, sono stati trovati morti il 15 febbraio scorso nel loro appartamento a Geneva.

Il padre è morto naturalmente per "malattie cardiovascolari", ha detto in una nota il dipartimento dello sceriffo della contea, mentre la causa della morte del bambino è stata la fame: "È stato accidentale", ha aggiunto. "Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre", ha concluso la dichiarazione.

I due erano stati visti l'ultima volta in vita il 22 gennaio e gli investigatori hanno detto che non c'erano segni di effrazione o altro tipo di violenza nell'appartamento.

Le forze dell'ordine erano state allertate dopo che nessuno dei familiari era riuscito a mettersi in contatto con il 59enne per oltre una settimana. Quando gli agenti sono arrivati presso i Serenity Manor Apartments, hanno notato che la porta era chiusa a chiave. Sono stati così costretti a irrompere all'interno della casa, anche perché pure il portiere non era stato in grado di aprire la porta a causa di un catenaccio bloccato.

Così hanno scoperto il corpo del papà riverso sul letto e accanto a lui quello del bambino. "Non c'erano segni di colluttazione nella residenza. Non abbiamo motivo di credere che qualcun altro fosse nell'appartamento quando sono morti", ha sottolineato lo sceriffo.

La polizia ha poi aggiunto: "È stata una scena molto difficile per noi su cui lavorare. Non è qualcosa che vediamo tutti i giorni. Non è piacevole. È stato molto inquietante". Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il 59enne aveva la piena custodia del figlio, mentre non si hanno notizie della madre.