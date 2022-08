Bimbo di 8 anni attaccato da tre squali finisce in ospedale: “Non voglio morire”. Paura alle Bahamas Un bambino inglese di 8 anni, Finley D., è finito in ospedale dopo essere stato attaccato da tre squali nutrice durante una vacanza alle Bahamas con la famiglia. A salvarlo la sorella 12enne: “C’era tanto sangue, pezzi di carne pendevano dalle sue gambe”.

A cura di Ida Artiaco

Un bambino inglese di 8 anni è vivo per miracolo dopo essere stato attaccato da tre squali nutrice durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas. A trarlo in salvo la sorella maggiore di 12 anni.

Finley D., questo il nome del piccolo, stava facendo una escursione nell'area protetta di Compass Cay quando è avvenuto l'orribile attacco. Testimoni hanno affermato di aver visto "pezzi di carne" che gli pendevano da entrambe la gambe.

Dopo che i tre squali lo hanno morso alle gambe, Finley ha cominciato a gridare: "Non voglio morire". È stata la sorella 12enne Emily a salvarlo.

Il padre di Finley, Michael, 44 anni, aveva prenotato la lussuosa vacanza estiva con i suoi tre figli. Ha raccontato al quotidiano britannico The Sun che durante l'escursione hanno visto gli squali nuotare in una laguna ignari che si stavano nutrendo degli avanzi che venivano loro lanciati dalla folla di vacanzieri.

"Improvvisamente, ho sentito un urlo terrorizzato e ho visto dozzine di persone che giravano intorno a Finley", ha detto, aggiungendo: "C'era così tanto sangue. Pezzi della sua gamba penzolavano. Mio figlio avrebbe potuto essere ucciso".

Dopo essere stato tratto in salvo dalla sorella, il bambino è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove ha subito un'operazione di circa tre ore alla gamba. E ora è costretto a vivere su una sedia a rotelle in attesa che guariscano tutte le ferite.

L'operatore Exuma Escapes, che ha organizzato l'escursione, ha detto che la famiglia è andata, senza una guida, in una laguna che non viene utilizzata durante il suo tour. Gli squali nutrice sono infatti una delle attrazioni più famose di Compass Cay, sono abituati al turismo ed anzi vengono definiti "tranquilli e innocui", molti si fanno fotografare mentre li accarezzano. Ma con Finley si sono comportati diversamente.