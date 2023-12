Bimbo di 4 anni ucciso a coltellate a Londra: arrestata una donna di 41 anni, indagini in corso Choc a Londra dove un bambino di 4 anni è morto accoltellato nella sua casa ad Hackney. Fermata una donna di 41 anni, nota alla vittima: si tratterebbe di un caso di violenza domestica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Londra dove oggi un bambino di soli 4 anni è stato ucciso a coltellate nel quartiere di Hackney. Una donna di 41 anni è stata arrestata per omicidio: si tratta probabilmente di un caso di violenza domestica, ma la polizia si è limitata a dire che la persona finita in manette era nota alla vittima.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina in una abitazione di Montague Road. Gli agenti erano stati chiamati da un vicino preoccupato per il piccolo e quando sono arrivati nella casa lo hanno trovato in gravi condizioni per le ferite di coltello ricevute: è stato portato in ospedale dove poco dopo ne è stato dichiarato il decesso nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.

"L'incidente è avvenuto all'interno dell'abitazione e, sebbene non ci sia un rischio per la sicurezza pubblica, saranno presenti altri agenti nell'area poiché riconosciamo l'impatto che il fatto può avere sulla comunità", ha dichiarato il sovrintendente capo James Conway, responsabile della polizia di Hackney e Tower Hamlets, aggiungendo che "ufficiali specializzati della nostra squadra omicidi stanno portando avanti questa indagine e continueranno a lavorare per stabilire le circostanze della morte del bambino e gli eventi che hanno portato a questo epilogo".

Sotto choc per quanto successo i vicini di casa del bambino in quello che viene definito da tutti come un "quartiere molto tranquillo". Uno dei residenti ha raccontato al quotidiano The Standard di aver "sentito urlare quando la polizia è entrata". Hanno detto che una donna era presente sulla scena in pigiama e coperta di sangue "tremava". L'uomo ha aggiunto che "sembravano una famiglia amorevole" e che la vittima "un bambino molto felice".​