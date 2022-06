Bimbo di 3 anni scompare nel nulla: è sopravvissuto da solo nei boschi per 2 giorni La storia a lieto fine arriva dallo stato del Montana in Usa, dove il bambino di 3 anni è sopravvissuto da solo nei boschi a temperature prossime allo zero e in una zona con puma e orsi.

A cura di Antonio Palma

Era sparito improvvisamente da casa sua venerdì scorso mentre gironzolava intorno alla fattoria di famiglia e, nonostante le ricerche interrotte, di lui si erano perse le tracce ma dopo due giorni, proprio quando la speranza stava vacillando, il piccolo Ryker è stato rinvenuto vivo e vegeto anche se spaventato e affamato. La storia a lieto fine arriva dallo stato del Montana in Usa, dove il bambino di 3 anni, Ryker Webb è sopravvissuto da solo nei boschi a temperature prossime allo zero e in una zona dove è pieno di animali selvatici pericolosi come puma e orsi.

Secondo lo sceriffo della contea di Lincoln. Darren Short, Ryker è stato dichiarato disperso venerdì pomeriggio, quando i genitori hanno lanciato l'allarme, e ritrovato domenica, a circa quattro chilometri dalla sua casa nella piccola città di Troy. Il piccolo aveva trovato rifugio in un capanno dove è stato trovato dai proprietari che sentivano la voce di un bimbo nel casotto per i generatori di corrente.

"Quando siamo arrivato sulla scena, Ryker era visibilmente scosso. Era molto, molto spaventato", ha rivelato Short, notando che in zona ci sono stati anche forti temporali e le temperature sono scese a due gradi. Il capannone dove si è rifugiato inoltre era una struttura molto vecchia tipo capanna di tronchi. "Aveva lo sguardo spaventato con gli occhi spalancati fino a quando non è tornato da sua madre e suo padre" ha aggiunto.

Lo sceriffo ha spiegato di aver posto a Ryker diverse domande e che il bambino ha spiegato che semplicemente voleva fare una lunga passeggiata da solo e che poi si è stancato e non ha saputo tornare indietro. "Il piccolo Ryker è molto interessato agli insetti. Mentre i soccorritori lo cercavano, camminando lungo il sentiero dietro casa sua, hanno visto alcune rocce che erano state girate di fresco come farebbe un bambino se stesse cercando insetti" ha rivelato ancora lo sceriffo.

Portato in ospedale per gli esami del caso, il bambino è stato dimesso poco dopo perché trovato in buone condizioni. L'inchiesta sulla sua sparizione però rimane aperta perché le autorità vogliono ricostruire la scomparsa e stabilire perché i genitori di Ryker hanno aspettato due ore per denunciarne la scomparsa.