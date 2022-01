Biden insulta giornalista per una domanda: “Figlio di p****na” Pensando che il microfono fosse spento, Biden non ha saputo trattenersi e, anche se sottovoce, ha sbottato contro l’interlocutore durante un evento pubblico.

A cura di Antonio Palma

Non bastavano le tensioni e apprensioni per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dovuto affrontare in queste ore un’altra polemica tutta interna e generata da una sua gaffe durante un evento pubblico. Scocciato dalla domanda di un giornalista, infatti, Biden non ha saputo trattenersi e, anche se sottovoce, ha sbottato contro l’interlocutore definendolo “uno stupido figlio di p****na”. Il caso lunedì durante un evento sull’economia organizzato alla Casa Bianca. La contestata frase del Presidente Usa era rivolta a Peter Doorcy, un giornalista dell’emittente televisiva "Fox News", di chiaro orientamento conservatore e molto critica nei confronti di Biden.

All’origine della reazione stizzita dell’inquilino della Casa Bianca una domanda relativa all’inflazione fatta al termine dell’evento mentre il Presidente si allontanava e ritenuta scomoda da Biden. Doorcy, sperando che rispondesse, ha chiesto al Presidente cosa pensa dell’inflazione e se la consideri un peso per la sua politica in vista delle elezioni di medio termine. Una domanda chiaramente sgradita a Biden che non lo ha nascosto rispondendo con sarcasmo. "L'inflazione? È una grande risorsa" ha dichiarato infatti il Presidente, poco dopo però le parole incriminate, bisbigliate sottovoce ma chiaramente udibili da tutti in quanto espresse a microfoni ancora aperti. L’episodio ovviamente ha acceso subito le polemiche da parte dell’emittente e del giornalista, noto per rivolgere spesso a Biden domande improvvise durante conferenze ed eventi.

Lo stesso Doorcy ha riferito più tardi di aver ricevuto una telefonata diretta del Presidente che si è scusato per la frase dicendo che le sue parole non avevano "nulla di personale”. Il giornalista ha spiegato di aver accettato le scuse e di voler continuare a "provare a porre domanda che gli altri non pongono