È chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Così l’Hofbraeu, tra i più grandi ristoranti di Berlino, ha pensato di dedicarsi ai senzatetto e grazie al finanziamento delle istituzioni tedesche aiuterà decine di persone al giorno, per tutto l’inverno. L’iniziativa viene presentata dall’emittente statunitense Abc. A raccontarla è anche il manager del locale, Bjoern Schwarz, il quale sostiene che questa proposta non solo aiuti i senzatetto in un periodo difficile, ma il progetto permette anche di fornire lavoro ai dipendenti e al ristorante un reddito che altrimenti non ci sarebbe in questo periodo di chiusura forzata. Il progetto viene portata avanti in collaborazione con il municipio e con due organizzazioni assistenziali. Nella sostanza, verranno accolti fino a 150 senzatetto ogni giorno, servendo loro pasti caldi fino alla fine dell’inverno.

L’Hofrbraeu è un ristorante in grado di ospitare fino a 3mila ospiti al giorno nei suoi locali. Motivo per cui uno spazio così grande è ritenuto adatto a dare ospitalità a chi ne ha più bisogno, permettendo di garantire le distanze di sicurezza necessarie per l’emergenza Coronavirus. Il ristorante non solo servirà cibo e bevande analcoliche, ma metterà a disposizione anche i suoi bagni ai senzatetto. Inoltre ci saranno lavoratori che saranno a disposizione degli ospiti per fornire consulenze e anche vestiti nuovi, nel caso in cui sia necessario. Elke Breitenbach, senatore del governo dello stato di Berlino per le questioni sociali, ribadisce l’importanza di questa iniziativa: “La pandemia da Covid ha gravemente peggiorato la situazione dei senzatetto, che vivono in condizioni precarie”. Il progetto vuole aiutare queste persone che, con sempre meno tedeschi e turisti in strada per il lockdown, difficilmente potrebbero raccogliere soldi grazie all’elemosina.