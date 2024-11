Beirut, Israele bombarda quartiere vicino all’aeroporto mentre aereo rulla in pista Una fonte della Direzione generale dell’aviazione civile libanese (DGAC) sostiene che il velivolo filmato durante il bombardamento era appena atterrato con aiuti umanitari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Un video pubblicato dai media libanesi mostra un raid aereo israeliano nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Beirut, mentre sullo sfondo si vede un aereo in fase di rullaggio.

L'IDF, che aveva diramato un avviso di evacuazione prima dell'attacco, ha dichiarato di aver completato un'altra ondata di raid aerei contro le attività di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, anche nei pressi dello scalo. I bombardamenti avrebbero preso di mira i centri di comando del Partito di Dio, depositi di armi e altre infrastrutture.

Nella fattispecie, come spiega il giornale libanese L'Orient Le Jour citando Kriss Kachouh, ideatore dell'account Lebanese Plane Spotters, "l'attacco è avvenuto a più di 500 metri dall'aeroporto, che comunque continua a funzionare normalmente". "L'impatto è avvenuto abbastanza lontano dallo scalo, ma la prospettiva del video dà l'impressione che fosse proprio lì accanto", ha aggiunto Allen Dib, presidente del sindacato libanese dei piloti, precisando che quello inquadrato sullo sfondo non sarebbe stato un aereo passeggeri della Middle East Airlines (MEA), l'unica compagnia a continuare a volare nonostante la guerra in Libano.

Una fonte della Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) sostiene che il velivolo filmato era appena atterrato con aiuti umanitari e ha potuto riprendere il volo poco dopo. Sebbene l'aeroporto non abbia subito alcun danno, precisa la fonte, ad ogni nuovo attacco israeliano "viene effettuata una nuova valutazione del rischio, con conseguenti nuove procedure. Ad esempio, ciò potrebbe includere evitare di utilizzare una pista di atterraggio vicino al luogo di un raid". Nella notte tra il 7 e l'8 novembre, ad esempio, diversi attacchi si sono verificati vicino alle piste di atterraggio, che in quelle occasioni sono state colpite da schegge e detriti.