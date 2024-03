Bancomat impazzito, 24enne porta via 90mila euro in 46 prelievi non addebitati: ora rischia il carcere Un giovane di 24 anni ha prelevato 90mila euro allo sportello Bancomat della città di Gand, in Belgio. Il denaro non era stato addebitato in un primo momento sul conto del giovane, ma poi la risoluzione del bug ha fatto emergere l’errore, costringendo il giovane a presentarsi in tribunale con l’accusa di truffa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 24 anni ha portato via allo sportello del bancomat di Gand, città del Belgio, 90mila euro in 46 prelievi. È bastato un risolvere il bug allo sportello del bancomat e i soldi prelevati, che non erano stati scalati dal conto, sono stati addebitati al 24enne che si è dovuto presentare davanti al giudice con l'accusa di frode.

Un colpo di fortuna che non è durato molto, perché il 24enne è stato scoperto pochi giorni dopo i prelievi al bancomat. Il giovane, stando a quanto reso noto, si era recato allo sportello per prelevare 1.000 euro da donare a un amico per aiutarlo ad organizzare la festa del suo matrimonio, ma quando ha provato ad effettuare le operazioni bancarie si è accorto che sul suo conto non era stato addebitato nulla. Invece di informare la banca dell'errore, il 24enne ha continuato ad effettuare operazioni bancarie. Altri 46 prelievi fatti con la propria carta e con quella della fidanzata fino a raggiungere la cifra di 90.000 euro in poche ore.

Al promesso sposo il 24enne ha dato 30mila euro, gli altri invece li ha tenuti per sé. "Il mio cliente voleva aiutare un amico che stava per sposarsi – ha spiegato il legale del giovane, Ercan Tok, citato dal quotidiano Het Nieuwsblad – Non si è accorto subito che il denaro era ancora sul suo conto. Non si tratta di un caso di rapina, perché non si è trattato di un furto deliberato". Le argomentazioni presentate dall'avvocato non hanno però convinto il giudice, soprattutto perché lo stesso imputato ha ammesso che dopo il quarto o quinto prelievo si era reso conto che la banca aveva commesso un errore.

Nonostante l'errore comprovato, il 24enne aveva continuato a prelevare il denaro. Ora la sentenza nei confronti del giovane è prevista per l'11 marzo e il pubblico ministero ha chiesto per lui 18 mesi di reclusione con una multa da 4.000 euro e la restituzione dell'intero importo non addebitato sul conto.